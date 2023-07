Iron Man Michaël Vannieuwenhuyze haalt voorlopig 28.000 euro op voor Kom op tegen Kanker

De Iron Run van Michaël Vannieuwenhuyze was een triomftocht door Harelbeke, Hulste en Bavikhove. Michaël werkte op zijn eentje in weer en wind een triatlon af: 3,8 km zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 km lopen. Het bracht voorlopig 28.000 euro op voor Kom op tegen Kanker.

Op zaterdag 1 juli zwom, fietste en liep Michaël Vannieuwenhuyze, voormalig schepen, raadslid en Krak van Harelbeke 2023, solo een triatlon onder de noemer Iron Man, zijn bijnaam bij familie, vrienden en kennissen. Dit omdat hij geen enkele uitdaging uit de weg gaat.

Doorbijten

Michaël startte met zwemmen om 6 uur ‘s morgens in de Gavers en eindigde zijn exploot om 17.22 uur op het marktplein in Harelbeke. “Het is gelukt. Ik ben moe maar gelukkig. Het zwemmen ging goed. Het fietsen ging ook goed op een licht golvend parcours, maar werd lastiger omdat het hier en daar glad was door de regen.”

“In de derde loopronde heb ik mezelf moeten toeroepen in tempo te blijven. Door de regen waren mijn schoenen en kousen doornat en ik had blaren wat zeer pijnlijk was. Daar heb ik even moeten doorbijten”, vertelt Michaël.

“Maar de motards en de begeleiders haalden mij erdoor: “Nog even doorgaan, komaan het is nog zo en zo ver.” Ik had wel degelijk twee moeilijke momenten, maar ik wist waarvoor ik het deed. Mijn zus Julie sprak me ook voortdurend moed in. Ik ben uiterst tevreden dat zij mij hielpen de finish halen. Ik ben op, maar doodgelukkig en erg tevreden dat deze uitdaging gelukt is.”

Van begin tot einde werd Michaël langs het parcours gesteund door honderden sympathisanten. “We verkochten koffie en koffiekoeken bij de start aan de Gavers en petjes met ‘Supporter Iron Man Harelbeke’ op. Het bracht 500 euro op”, glundert Lies-Marie Platteau van Open VLD, de partij waartoe Michaêl behoort.

Evenementendorp en Iron Run

In Hulste was er een drukbezocht kinderdorp. Ook langs het parcours werd Micaël gestuwd door de leuzen en spandoeken van de toeschouwers en groepjes die meeliepen of -fietsten. Intussen draaide het evenementendorp op het Marktplein op volle toeren met een optreden van Morfine Murphy, kinderanimatie, info-, drank- en eetstandjes, de Kids Run van 400 meter met 400 deelnemertjes en de Iron Run van 5 of 10 kilometer.

In de Iron Run van 5 kilometer bij de dames won Charlotte Averijns, in die van 10 kilometer Ann-Sophie Duyck. Bij de heren won Michiel Vanderbauwheede de 5 km run en Emiel Vervaeke de 10 kilometer. “Harelbeke toonde een warm hart voor Michaël en Kom op tegen Kanker”, aldus de presentator.

Slotshow

Tijdens de slotshow werden de hoofdsponsors op het podium geroepen. Naast de vele giften van scholen, personen, sport- en andere groepen en verenigingen hadden de hoofdsponsors ook verrassingen in petto.

Zo doneerden de firma’s Geldof-Vermeersch en Skylux elk 5.500 euro. “De Iron Run was een happening van warmte, ongelooflijk wat Michaël deed”, aldus Koen van Geldof-Vermeersch. De firma’s Construktglas en Geldof-Engicon doneerden elk 5.500 euro en 1.000 euro extra. “We moeten ons zeer klein maken voor Michaël, een fantastische prestatie, wat een inzet”, zegt Nessie Vandendorpe van Construktglas.

Met de donatie van 1.000 euro van de Supportersclub Eli Iserbyt, 1.000 euro van Groep Franky Dury en 3.235 euro van de opbrengt van een schilderijenverkoop van de Basisschool Noord Hulste komt de opbrengst van de Iron Man voorlopig op 29.000 euro.

Voor de apotheose haalde Michael ook Jasper, de Kinderkrak van Harelbeke 2023, en zijn mama Connie op het podium. “Jasper draagt als 7-jarige zorg voor zijn mama die aan kanker lijdt. Het gaat nu beter met Connie maar Jasper toont als kleine krak zijn inzet en moed om te helpen: een schitterende geste voor een klein jongen”, aldus Krak van Harelbeke Michaël Vannieuwenhuyze.

(PVH/foto LOO)