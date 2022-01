Irma Maertens viert 102de verjaardag in Ter Luchte

Dinsdag 25 januari is Irma Maertens 102 geworden. Ze vierde haar verjaardag in het WTC Ter Luchte in aanwezigheid van haar kinderen en trakteerde haar medebewoners op taart.

Irma werd geboren op 25 Januari 1920 op de voute van de ouderlijke woning ergens in een zijstraatje tussen Veldegem en Ruddervoorde als dochter van Jan Maertens en Margriet Strubbe. Aangezien er op de boerderij weinig te verdienen was, kreeg vader Jan een aanbieding van een familielid om naar Congo te gaan om toezicht te houden op een tabaksplantage.

Irma was ongeveer vijf jaar toen het hele gezin met de boot naar Afrika afreisde. Daar waren geen scholen en Irma kreeg een beetje les van de eigenares voor wie haar vader werkte. Daar heeft ze ook haar eerste communie gedaan. Vier jaar later zijn ze teruggekomen naar het ouderlijke huis in Ruddervoorde. Terug in België ging Irma nog enkele jaren naar de naaischool in Veldegem en toen ze 14 jaar was, moest ze gaan dienen bij een dokter in Brugge. Daar moest ze het huishouden doen, eten klaar maken en heeft ze er ook een beetje de Franse taal geleerd.

Boerderij

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond ze de ware liefde en trouwde ze met Pol Huyghe in 1944. Ze namen de boerderij in de Syslostraat over van haar schoonouders. Eerst bouwden ze een nieuw huis en daarna werden de oude stallen en de bouwvallige schuur vervangen door nieuwe gebouwen. In 1955 begonnen ze ook met de verkoop van veevoeders en kolen die door haar man Pol werden rondgevoerd naar de boeren met paard en kar. In 1980 gingen ze met pensioen en werd de zaak overgenomen door Chris Rommelaere die er nog steeds woont en de Aveve uitbaat.

In datzelfde jaar bouwden ze ook een nieuw huis in de Syslostraat waar ze nog bijna 30 jaar samen konden genieten van hun pensioen.

In 2009 is haar man Pol overleden. Irma is er nog blijven wonen tot in 2015. Toen nam ze haar intrek in wzc Ter Luchte waar ze al zes jaar gelukkig kan genieten van haar oude dag.

Irma heeft twee kinderen, Ginette (gehuwd met Edward Tanghe) en Bertrand (gehuwd met Rita Kimpe). Ondertussen zijn er vier kleinkinderen, tien achterkleinkinderen en acht achterachterkleinkinderen.

