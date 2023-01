Irma Dedene is vandaag 101 jaar

Irma Dedene verblijft in Woon- en Zorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk en wordt vandaag 16 januari, 101 jaar oud. Leuk detail: ze vierde haar verjaardag al op zondag met haar familieleden. Schepen van Bevolking Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) verraste Irma met een mandje delicatessen en een ruiker bloemen.

Irma is in 1922 geboren in Wingene en verhuisde naar Kortrijk toen ze 18 was. Ze trouwde met Andre Vlieghe, bleef in Kortrijk wonen en was huisvrouw. Het gezin werd uitgebreid met 6 kinderen, 3 dochters en 3 zonen: Anne, Emmanuelle, Marie Beatrice en Jo, Dominique en Johan. Jammer genoeg werd Irma op 42-jarige leeftijd weduwe. De familie telt nu 19 klein- en 14 achterkleinkinderen. Intussen woont Irma al 6 jaar in De Korenbloem. “Mama reisde veel en graag, onder meer naar Amerika en Zuid-Afrika”, vertelt dochter Anne. “Ik haalde ze regelmatig op om een autoritje te doen, daar geniet ze van.” Op het feestje werd versnaperingen gegeven en koffie of champagne. “Mama kan daar echt van genieten.”