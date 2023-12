Irish Coffee en desserts in Winter Lust in Brugge

Nog tot en met zaterdagavond 30 december ben je bij Lander Hoornaert en Emily Maenhout welkom in de Schouwvegersstraat 2. Ze ontvangen je er tussen 11 en 21 uur graag in Winter Lust, een wat andere winterbar waar je onder meer kunt genieten van de perfecte Irish Coffee en oerklassieke desserts zoals crêpe suzette.

Lander Hoornaert (33) en Emily Maenhout (36) zijn meer dan vertrouwd met lekker eten en drinken. Emily was nauwelijks achttien jaar toen ze als jongste cafébazin van Brugge de Marquee runde aan het Kraanplein.

Food Lab

Lander volgde hotelschool Ter Groene Poorte, waarna hij zich ook aangetrokken voelde tot cultuur en evenementen en er daarom nog een opleiding sociaal-cultureel werk – een optie binnen de basisopleiding maatschappelijk assistent – bijdeed. “Ik heb een tijd bij hostel Snuffel in de Ezelstraat gewerkt en sinds enkele jaren jaren ben ik actief als coördinator van het Brugs Food Lab, een deelwerking van De Republiek in samenwerking met Stad Brugge, waarmee duurzame, lokale voeding gepromoot wordt”, vertelt Lander.

“Daarnaast ben ik een drietal jaar geleden in bijberoep begonnen met traiteur en catering Lust, bij ons thuis hier in de Schouwvegersstraat. We hebben dit pand hier gekocht en lieten het omvormen tot handelspand met op de benedenverdieping een professionele keuken en boven onze privéwoning. Emily, die lesgeeft in het deeltijds onderwijs, biedt ook ondersteuning waar ze kan, maar momenteel heeft ze meer dan de handen vol met onze twee kindjes.”

Volgend jaar?

Iedereen is welkom in Winter Lust. “Een heel goeie Irish Coffee, steeds met verse room, is onze signature drink, maar je kan bij ons ook terecht voor een lokaal biertje, een biowijntje en drie oerklassieke desserts die hier in de open keuken bereid worden: crème brûlée, moelleux au chocolat en crêpe suzette. We denken er sterk over na om volgend jaar opnieuw met een winterinitiatief uit te pakken.”