Iris Vanoverschelde staat in finale van Models International

De 20-jarige Iris Vanoverschelde uit Roeselare stond vroeger bekend als een verlegen, teruggetrokken en gevoelig meisje. Nu wil ze deze periode definitief achter haar laten en schreef zich in voor de nieuwe modellenwedstrijd Models International.

“Toen ik nog een jonge puber was, zag ik altijd het negatieve in alles. Zo stelde ik mijn slankheid altijd in vraag, terwijl ik goeie opmerkingen kreeg van de buitenwereld. Over mijn gebit was ik totaal niet tevreden en ik ging uiteindelijk over tot een operatie, nog altijd een van mijn beste keuzes in mijn leven. Sindsdien heb ik wel een goed gevoel over mezelf en ik liet me ook steeds vaker fotograferen.”

Modellenwereld

“Begin vorig jaar werd ik dan gecontacteerd door de organisatie van de modellenwedstrijd om deel te nemen aan de vorige editie. Ik hield aanvankelijk de boot af, maar volgde sindsdien wel het wel en wee binnen dit modellenwereldje. Dit jaar kreeg ik een nieuwe uitnodiging in de mail en hun aanbod heb ik nu niet afgeslagen. Models International is een wedstrijd waarin ik op alle vlakken enorm veel zal bijleren, ook dankzij de steun van mijn familie trouwens, en niet onbelangrijk ook de medefinalistes. Wij zien elkaar niet als vijanden. We helpen elkaar waar nodig en dat is net het mooie aan deze wedstrijd. Ook de meisjes uit de top drie van vorig jaar zijn trouwens een grote steun en dan mag ik zeker ook de organisatie niet vergeten. Zij zorgen echt voor perfecte begeleiding en locaties waar je anders niet komt.” (SBR)

De finale is op 28 oktober.