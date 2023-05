Irène en Roland klinken op diamanten huwelijksjubileum

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum werden de Maldegemse Irène De Groote (86) en Roland Schollaert (84) uitgebreid in de bloemetjes gezet. In 1961 ontmoetten ze elkaar in het casino in het Citadelpark in Gent. Het begin van een romance die al meer dan 60 jaar standhoudt.

Irène zat met haar arm in het gips. Roland kwam naar haar toe en vroeg haar ten dans. Een weekje later waren ze weer present en werd Irène uitgenodigd aan het tafeltje van Rolands familie. Beiden kregen vlinders in de buik en er volgden vele uitstapjes, onder meer met de RAP-brommer van Roland. Ze trokken graag naar Lovendegem en Blankenberge, waar ze gingen dansen. Na twee jaar verkering traden ze in het huwelijksbootje. Het was een prachtige lentedag, waarop goed gefeest werd met vrienden en familie. Tien maanden en één dag later zag hun dochter Brenda het levenslicht. Roland was aan de slag als magazijnier bij Vinckier en Irène werkte als verpleegster in het academisch ziekenhuis van Gent. Beiden waren ze in hun vrije tijd actief in het verenigingsleven, bij KWB en KAV. Roland was ook vlaggenman bij de voetbal. Irène was thuis dan weer graag in de weer met handwerk. Samen legden ze graag een kaartje en tijdens de vakanties trokken ze naar de caravan in De Haan. Ondanks het feit dat Irène rolstoelafhankelijk werd, hadden ze toch nog de courage om samen uitstapjes te doen naar de kust, in elke badstad wisten ze wel een goed adresje zijn. In 2015 werd het wat moeilijker met de gezondheid en verhuisden ze naar woonzorgcentrum Tilia, waar ze het erg naar hun zin hebben. (MIWI/foto MIWI)