Irène Decuypere viert 100ste verjaardag in wzc Ter Linde: “De jaren vlogen voorbij”

In woonzorgcampus Ter Linde is Irène Decuypere 100 jaar geworden. Dit werd gevierd met de familie, bewoners en een bezoek van het gemeentebestuur.

Honderd jaar geleden werd Irène Decuypere ‘Reintje’ op 21 augustus 1922 in Moorslede geboren. Ze was de oudste van vijf kinderen en liep een periode school in Moeskroen om de Franse taal te leren. Op haar veertiende werd ze dienstmeid bij dokter Vandewalle en dokter Vermeulen.

“Zo kon ik in de zomer mee op vakantie naar zee om er voor hun kinderen te zorgen. Later werd ik dienstmeid bij de familie Biebuyck in Roeselare en daar leerde ik mijn echtgenoot André kennen. We trouwden op 29 augustus 1947 en verhuisden toen naar Hooglede”, aldus Irène.

Het koppel kreeg maar liefst negen kinderen die opgroeiden in de Nieuwkerkewegel. Irène is altijd huisvrouw geweest en deed dat met veel plezier. Ze genoot ervan om hun kinderen te zien opgroeien. Het koppel ging niet veel uit, maar Irène bezocht in 1958 wel de wereldtentoonstelling in Brussel. Volgens vrienden en familie kon Irène frieten bakken als de beste en een kom eieren klaarmaken voor iedereen was geen enkel probleem. ‘s Avonds dronk Irène graag een glaasje Godelievewijn voor het slapengaan.

Afscheid van vader

“De jaren vlogen voorbij. Na de studies verlieten de kinderen één voor één het warme nest en de eerste kleinkinderen werden geboren. Ondertussen heb ik 22 kleinkinderen en maar liefst 35 achterkleinkinderen”, aldus een trotse Irène.

Irène en André genoten samen van hun vrije tijd en gingen een zevental keer naar Lourdes. In Hooglede waren ze ook lid van Okra. Alhoewel ze graag thuis woonden en voor elkaar zorgden, verhuisden ze in november 2014 naar wzc Ter Linde. Ze woonden elk in een kamer apart, maar overdag zaten ze samen dicht bijeen. Helaas heeft corona ook bij de familie voor een moeilijke periode gezorgd. Op 25 november 2020 namen Irène en de familie afscheid van vader André, die bijna 99 jaar was geworden. “Bij ons is Reintje gekend als een vriendelijke en gemakkelijke bewoonster. Het is altijd goed, als ze maar dagelijks naar ‘Thuis’ kan kijken en de koers op tv kan volgen voor de mooie landschappen”, aldus het personeel van wzc Ter Linde dat deelt in de feestvreugde. (EVG/JT)