Irena Casteleyn uit Roeselare speelt op haar honderste nog steeds met succes rummikub

Groot feest op woensdag 8 maart bij de honderdste verjaardag van Irena Casteleyn, ze werd immers op 8 maart 1923 in Roeselare geboren.

Irena groeide op samen met haar broer Roger (+) in de Meiboomlaan. Ze herinnert zich nog levendig het bouwen van de H. Hartkerk. Vanaf 14 jaar was ze al aan het werk in de Roeselaarse weverij Defevere. Daar heeft Cupido zijn bekende pijltjes afgeschoten want daar werkte ook Valère Dejonckheere, een mooie jonge man, waarmee ze in 1950 trouwde, hij overleed in 2009. Na een korte woonstop aan de Preetjes Molen in Heule bouwden ze hun eigen woning naast haar schoonouders op De Tassche.

Samen hebben ze zes kinderen: Gilbert, Christiane, Christa, Patrick, Marleen en Dirk groot gebracht. Drie van hen wonen in Roeselare. Christiane in Aalter, Patrick in Vlamertinge en Marleen in Oostende. Ze is de trotse oma van negen kleinkinderen en overgrootmoeder van elf achterkleinkinderen. “Moeder kon bijzonder goed overweg met naald, draad en breinaalden”, vertelt haar oudste dochter Christiane, wij liepen er steeds piekfijn bij. Vijf van haar kleinkinderen heeft ze mee groot gebracht, niets was haar te veel. Ze was bovendien bijzonder spaarzaam, enkel kopen waneer men het kon betalen was haar devies, steeds boter bij de vis. Samen met haar man Valère heeft ze met hun zelf ingerichte mobilhome een flink deel van Europa doorkruist.

Zelfstandig wonen

“Rummikub is haar favoriet gezelschapsspel en ze leest nog dagelijks de krant om bij te blijven en ze wint nog nu een dan een spelletje”, zegt een andere dochter. Dankzij de goede zorgen van haar kinderen en schoonkinderen, van de thuisverpleging en maaltijdenservice van Kotee kan Irena nog steeds zelfstandig wonen en ze is vast van plan om er nog wat jaartjes bij te doen. Haar geheim: alles op het gemak en dan komt het steeds goed. Proficiat en op naar de 101!

Schepen Stefaan Van Coillie was er bij om haar namens de stad en het koningshuis geluk te wensen en bloemen en waardebonnen te overhandigen. Provincieraadslid Els Kindt was er namens de provincie en had een mooie opdienschaal bij met haar naam in gegraveerd. (AD)