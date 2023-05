Iraanse oppositie veroordeelt vrijlating Assadi

De Iraanse oppositie laat vrijdag in een persmededeling weten dat het krachtig de vrijlating veroordeelt van de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi. Die is in strijd met het arrest van het Grondwettelijk Hof, aldus de Nationale Raad van Iraans Verzet in België (NCRI).

Premier Alexander De Croo maakte vrijdag bekend dat de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele, die 455 dagen opgesloten zat in een Iraanse gevangenis, vrij is en onderweg is naar België. Er is sprake van een gevangenenruil. Ons land vroeg op 18 april officieel de overbrenging van de Belg aan, terwijl Iran hetzelfde heeft gevraagd voor Assadollah Assadi, de Iraanse schijndiplomaat die in ons land in de cel zit nadat hij werd veroordeeld voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, bevestigde inmiddels op Twitter dat Assadollah Assadi is vrijgelaten.

“Het Iraanse verzet veroordeelt krachtig de vrijlating van de terroristische diplomaat Assadollah Assadi en zijn terugkeer naar Iran onder het bewind van de moellahs”, laat de Nationale Raad van Iraans Verzet in België (NCRI) vrijdag weten in een reactie. Volgens de Iraanse oppositie is de vrijlating in strijd met een eerder arrest van het Grondwettelijk Hof.

De NCRI heeft het over “een beschamende toegeving aan chantage voor terrorisme en gijzeling, in duidelijke strijd met het gerechtelijk bevel”.