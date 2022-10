ION verwelkomt 21 baby’s in 21 maanden

Sinds januari 2021 zijn 21 medewerkers van projectontwikkelaar ION trotse papa of mama geworden. En dat in een bedrijf met slechts 148 medewerkers.

Elke maand een baby, dat verdient een feestje dacht ION en het bedrijf bracht de jonge ouders en hun kroost samen voor een feestelijke brunch met speelgoed, groentepap en goodiebags. “De gemiddelde leeftijd in ons bedrijf is 36 jaar. De kans is dus groot dat medewerkers hun kinderwens waarmaken terwijl ze bij ons aan de slag zijn”, zegt HR Business Partner Lies Van Biervliet. “Maar één op de zeven medewerkers op zo’n korte tijd is echt wel straf. En er zijn nog vijf ION-baby’s onderweg.” (LV/foto LV)