Inzet inwoners van Ichtegem in opruimweekend tegen zwerfvuil is nodig

Naar aanleiding van de jaarlijkse lenteschoonmaak in de gemeente hebben inwoners ook dit jaar meegeholpen om zwerfvuil op te rapen. Het is een hardnekkig probleem, dat bovendien aardig wat geld kost. “We zullen de zwerfvuilgevoelige sites en het sluikstorten aanpakken”, belooft schepen Celesta Muylle.

Tijdens de actie van vorig jaar werden liefst 87 volle zakken verzameld. Zo’n actie is dus – helaas – zinnig. De gemeente stelt dan ook graag afvalzakken, hesjes, handschoenen en een grijper ter beschikking van de vrijwilligers.

Jan Van de Putte (34) en An Denys (32), en hun kinderen Tristan (5) en August (3), zijn zulke vrijwilligers. “We wonen in een nieuwe verkaveling, in de buurt van de Torhoutbaan, niet ver van De Engel”, vertelt Jan. “Ik ga met de fiets naar het werk en begon mij echt te storen aan het zwerfvuil. Toen ik vorig jaar in De BEIblijver las dat de gemeente een opruimactie organiseerde, schreven we ons in. Dit jaar doen we dus ook weer mee. We koppelen het nuttige aan het aangename: onze kinderen vinden het een reuzeleuke bezigheid, en vorig jaar wonnen we er zelfs een waardebon mee.”

“Onze Tristan zoekt zelfs de kleinste peukjes om op te rapen”, zegt An. “Zo doen we soms een halfuur over honderd meter. Hij komt zelfs thuis van school met zijn zakken vol afval – dat hij ik weet niet waar heeft opgeraapt. Hij is categoriek: afval hoort thuis in de afvalbak, zegt hij.”

450.000 euro

De lenteschoonmaak was voor raadslid Patrik Wellekens (Vlaams Belang) de aanleiding om bij de bevoegde schepen Celesta Muylle (W.I.T.) cijfers op te vragen.

“Volgens een studie van OVAM uit 2019 kost het het opruimen van zwerfvuil 32,83 euro per Vlaming”, zegt Wellekens. “Dat is een soort van ‘verborgen’ kost, voor onder meer de lonen van het gemeentepersoneel en de verwerking van het vuilnis. Voor Ichtegem, met zijn 14.000 inwoners, kom je dan aan een kost van liefst 450.000 euro. Daarom vraag ik om meer in te zetten op de bestrijding van zwerfvuil en het sluikstorten.”

“Het zwerfvuil en het sluikstorten zijn voor ons een reële bekommernis”, zegt schepen Muylle. “We willen in de komende maanden ons vuilnisbakkenplan, dat we hebben opgesteld in samenwerking met OVAM, afronden en dan voorstellen aan de raadsleden. Bij de uitrol van dat plan zullen we ook de zwerfvuilgevoelige sites en het sluikstorten aanpakken.”