Inzamelactie voor Marokko in El Baraka Shop

Uitbater Lahcen Oudaha van El Baraka Shop in de Moeskroenstraat in Menen coördineert een inzameling voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. “Voor zover bekend ben ik momenteel in Menen de enige”, zegt hij. “Ik breng alles naar een depot in Kortrijk en van daaruit vertrekt donderdag het transport naar Marokko.”

Wat er nodig is, is heel divers: verbanden, pleisters, isobetadine, medicatie paracetamol, EHBO-koffers, lakens, dekens, slaapzakken, babyluiers in alle maten, kleding, sokken, zaklampen, tandpasta, tandenborstels, gesloten schoenen. “Kortom, alles wat kan helpen”, zegt Lahcen. “We kregen al een tiental rolstoelen. Er is medewerking van slagerij Josué Deleu en apotheek Leleu in de Rijselstraat. Wat we ten zeerste waarderen.”

Verkoop quads

“Ik ben geboren in het zuiden van Marokko en kwam als kleine jongen met mijn ouders naar België. Dat is ondertussen al veertig jaar geleden. Mijn vader werkte bij Lano in Harelbeke en is ondertussen op pensioen. In de Moeskroenstraat baat ik ondertussen al twintig jaar El Baraka Shop uit. Gespecialiseerd in de verkoop van quads.”

“We zijn afkomstig van ongeveer 100 kilometer waar de aardbeving is geweest. In het getroffen gebied hebben we geen familie wonen. In Marokko is er een grote solidariteit. We zijn allemaal broers. In Marokko is iedereen gemobiliseerd.”

Er wonen in Menen behoorlijk veel Marokkanen. “Vooral de afgelopen vijf jaar is er een grote instroom van landgenoten die verhuisden uit Spanje naar hier”, zegt Lahcen. Hij is bereikbaar via 0496 28 92 73. (EDB)