Inzamelactie voor Joke Stragier (15) uit Rumbeke is groot succes

Een inzamelactie voor Joke Stragier, de 15-jarige sportieve jongedame die na een misgelopen operatie in een rolstoel belandde, is een heus succes geworden. Het busbedrijf VDL sloeg de handen in elkaar met verschillende verenigingen voor een pannenkoekenverkoop. Die bracht uiteindelijk 5670 euro. Met dat bedrag kan Joke een handbike kopen en terug sporten. “Hartverwarmend om te zien wat er kan gebeuren als mensen de handen in elkaar slaan.”

Tien maanden geleden moest Joke Stragier een operatie ondergaan aan haar ruggengraat. Die liep niet zoals gepland waarna de sportieve jongedame in een rolstoel belandde. Joke, aangesloten bij atletiekclub AVR Roeselare, draaide al vrij snel de knop om en gaf aan graag terug te willen sporten. “Met de collega’s wilden we graag iets doen voor Joke. Haar mama Micha is hier een graag geziene collega. Vele mensen kijken op naar Joke. Ze heeft echt doorzettingsvermogen”, aldus Stefaan Verhaeghe, werkzaam bij busbouwer VDL. Vanuit de afdeling voormontage kwam het idee om een pannenkoekenverkoop te organiseren. “De bal ging al snel aan het rollen. We hadden nooit verwacht dat het zo groot zou uitdraaien. Onder andere AVR, Ferm, de school en de plaatselijke apotheker sprongen mee in de dans.” Uiteindelijk werd er 1382 kilogram aan pannenkoeken verkocht, goed voor een bedrag van 5670 euro.

Hartverwarmend

Dinsdagmiddag werd de cheque overhandigd aan Joke en haar ouders. Onder andere Peter Wouters, directeur van VDL Bus Roeselare, was er bij. “Hartverwarmend om te zien wat er kan gebeuren als veel mensen de handen in elkaar slaan.” Vanuit VDL wordt er binnenkort ook nog een volledige outfit geschonken aan Joke. Het gezin Stragier reageerde erg dankbaar. Ondertussen kijkt Joke al volop vooruit naar haar eerste sportwedstrijd. Dat wordt Dwars voor Beveren op zaterdag 11 juni. “Doordat we heel voorzichtig moeten zijn met haar spieren zal Joke tijdens die wedstrijd voortgeduwd worden door de rolschaatsers van iSkate. Maandag is ze voor het eerst gaan trainen met iemand van die mensen. Een tocht van 22 kilometer, je had het geluk op haar gezichtje moeten zien.”

Dwars door Beveren wordt dit jaar sowieso een erg emotioneel evenement. Het loopgebeuren, georganiseerd door de brandweer van Roeselare, staat dit jaar ook in het teken van Sam Vandendriessche. De Roeselaarse brandweerman overleed eind vorig jaar na een verkeersongeval.