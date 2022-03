Inzamelactie van Residentie Marie-Astrid voor Oekraïne is groot succes

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. Op meer dan 2000 kilometer van Kiev zitten we vaak noodgedwongen toe te kijken naar de gruwel, ons afvragend waar en hoe hulp te bieden. Bij woon- en zorgcentrum Residentie Marie-Astrid in Menen vond men de oplossing.

“Op 2 maart plaatsten we op onze Facebookpagina een oproep om iets te doen om het leed van de Oekraïense vluchtelingen te verzachten in de vele opvangcentra’s rondom Oekraïne en meestal Roemenië”, zegt directrice Sarah Demuynck. Residentie Marie-Astrid riep toen iedereen op om allerlei spullen te komen brengen die dan met een vrachtwagen richting Roemenië afgeleverd zouden worden.

Groot succes

“Alles die perfect bruikbaar kon zijn in deze opvangcentra’s was meer dan welkom, bijvoorbeeld kledij, conserven, water, babyspullen, speelgoed en medisch materiaal. In deze opvangcentra’s verblijven uitsluitend vrouwen en kinderen”, aldus Sarah. De oproep werd alvast van harte uitgevoerd want Residentie Marie-Astrid kreeg een gigantische donatie van spullen die ze niet hadden kunnen voorspellen. “Al heel snel werd duidelijk dat we hier overstelpt gingen worden. We kregen dan ook goederen van zowel onze eigen bewoners als van onze Facebookvolgers en andere woon- en zorgcentrum collega’s”, vertelt Sarah.

Al heel snel werd duidelijk dat we hier overstelpt gingen worden

Door het grote succes van de inzameling besloot Sarah om dit in goede banen te laten leiden via twee camions. Een vrijwillige vrachtwagenchauffeur uit Roeselare stak onmiddellijk de handen uit de mouwen om Residentie Marie-Astrid ter hulp te schieten. “Het was voor mij geen probleem om hier een handje toe te steken. Ik ben zelf van Roemeense afkomst en ben er uiteraard mee begaan met deze hele situatie. De twee camions bekostig ik helemaal zelf, zowel de chauffeur als de benzine. En met de hele prijsstijging van de brandstof is dit geen lachertje. Reken gerust maar méér dan 1.000 euro per voertuig. We vertrekken maandag richting Sighetu Marmației. Dit ligt aan de grens tussen Oekraïne en Roemenië. Van daaruit worden dan al deze spullen verdeeld tussen de omliggende opvangcentra’s”, vertelt Attila Csorba.

Verlies oma

Tijdens deze meer dan 2.000 kilometer lange rit zal Attila België, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije doorkruisen. “Het lot staat mij jammer genoeg niet gunstig gezind want in Roemenië overleed gisteren mijn grootmoeder. Ik moet mij dus vandaag nog extra haastig naar mijn geboorteland reppen om daar alsnog de begrafenis te kunnen bijwonen”, aldus Attila.

De inzamelactie liep dus meer dan gesmeerd en daar zijn ze bij Residentie Marie-Astrid heel blij mee. “Ik bedan iedereen die hier aan meegewerkt heeft, zowel de mensen als onze vrijwilligers. Ik ben dan ook héél gelukkig dat we dit tot een goed einde hebben gebracht”, sluit Sarah Demuynck af. (NV)