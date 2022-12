Inzamelactie leerlingen Sint-Bernarduscollege Nieuwpoort levert 400 euro op voor vzw De Netzak

Het initiatief kwam van lerares godsdienst Daniela Luna Salgado. “Wij waren nog op zoek naar een bezinningsactiviteit voor de leerlingen van 2Ba met basisoptie maatschappij & welzijn: economie en organisatie. In diezelfde periode had de school nog enkele ongebruikte brooddozen over die ze zou schenken aan De Netzak. We besloten om onze jaarlijkse bezinningsactiviteit aan het bezoek te koppelen”, aldus Daniela Salgado. “Na overleg met enkele collega’s beslisten wij om ook een inzamelactie te organiseren tijdens het bekijken van de voetbalmatch België-Kroatië. We besloten om de leerlingen van 1Ba met keuzepakket crea & zorg & voeding & ondernemen erbij te betrekken. Zo zochten zij bijvoorbeeld de prijzen op voor de drank en snacks die dan zouden worden verkocht. De leerlingen van 2Ba maakten de affiches en hielpen mee bij de verkoop. Zo verzamelden we een bedrag van 400 euro. We kozen ervoor om het geld te schenken aan vzw De Netzak omdat de school op zoek was naar een bezinningsactiviteit. We wilden graag de leerlingen doen stilstaan bij het feit dat niet iedereen het altijd even breed heeft, zeker in deze onzekere tijden. En vzw De Netzak zet zich voortdurend in om hulp te voorzien voor diegenen die het nodig hebben”, besluit Daniela. (PG /foto IV)