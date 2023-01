Inzamelactie Daan T. rondt kaap van 15.000 euro: “Ouders hebben heel wat steun gevonden in de vele reacties van de mensen die doneerden”

De inzamelactie voor de ouders van Daan T., de 14-jarige jongen uit Beveren-Leie die op 9 januari na aanhoudend pestgedrag uit het leven stapte, heeft het maximumbedrag van 15.000 euro opgehaald. Voor Philine Vanhelleputte, die als goeie vriendin van Daans ouders de actie opstartte, is het doel zo bereikt. “Daans ouders verloren al hun grootste schat. Ik wilde hen van andere zorgen ontlasten”

Op 16 januari startte Philine Vanhelleputte uit Leuven de steunactie ‘Financiële steun voor de ouders van Daan’ op. Nog geen twee weken later haalde ze zo 15.000 euro op. Een hart onder de riem voor de ouders van Daan, die Philine goed kent.

“Mijn man en ik hebben de ouders van Daan 17 jaar geleden ontmoet, bij de kleuterschool in Beveren-Leie”, vertelt Philine. “Mijn oudste zoon zat samen met Daans oudste zus in de klas. Dat was de start van een lange vriendschap, die we ook na onze verhuis naar Leuven onderhouden hebben.”

Verrassing

Philine was diep geschokt door de dood van Daan. Op zijn begrafenis op zaterdag 14 januari kwam het idee voor de steunactie voor het eerst bij haar op. “Tijdens de uitvaart realiseerde ik me dat Daans ouders hun grootste schat al hadden verloren. Ik wilde hen helpen met de kosten van de begrafenis en advocaat, zodat ze daar niet alleen voor hoefden op te draaien”

We hadden een bedrag voor ogen, en dat is behaald. Je kan dus ook niet langer storten

Philine toetste het idee eerst af bij haar man, maar bracht Daans ouders pas na de opstart van de steunactie op de hoogte. “Het was een verrassing voor hen, ik wilde hen daar niet meteen mee belasten. Ze hebben op dit moment zo’n groot verdriet. Op maandag 16 januari ging de steunactie open en diezelfde avond heb ik het hen verteld. Ze vonden het meteen een goed idee.”

Warm en empathisch

De steunactie was meteen een groot succes. Na twee dagen werd al meer dan 10.000 euro opgehaald. Veel donateurs lieten ook een reactie achter op de website. “Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan”, zegt Philine. “Een teken dat onze maatschappij ook warm en empathisch kan zijn.”

“Veel mensen herkennen zich wel in het verhaal, denk ik. Hoeveel ouders maakten al niet mee dat hun kind huilend thuiskwam omdat het gepest werd? Daans ouders vonden de vele reacties hartverwarmend. Ik had ze uiteraard toegang gegeven tot het platform, en ze konden alles op de voet volgen.”

Nu de kaap van 15.000 euro is gerond, sluit Philine de steunactie af. “We willen ook geen misbruik maken van de gulheid en het medeleven van de mensen. Het is in orde zo. We hadden een bedrag voor ogen, en dat is behaald. Je kan dus ook niet langer storten.”

Het overlijden van de 14-jarige Daan T. maakte heel wat los in Waregem en omstreken. Op sociale media reageerden velen geschokt op het nieuws en ook bij Rugbyclub Waereghem en Boksclub Siam Gym in Zwevegem, twee clubs waar Daan actief was, was de verslagenheid groot. Rugbyclub Waereghem hield een minuut stilte voor de jongen, terwijl de boksclub een portret van Daan ophing in de fitnessruimte, als eerbetoon. Ondertussen startte het parket op vraag van de ouders ook een onderzoek op naar het overlijden van Daan.