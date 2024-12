Inwoners woonwijk in alle staten na plannen voor windturbine in Kampveld: “Zo’n mastodont hoort hier niet thuis”

In Oostkamp is heel wat commotie ontstaan nu bekendraakte dat Eneco op terreinen van Suikers Lebbe in de industriezone Kampveld een windturbine wil bouwen van 235 meter hoog. Ter vergelijking: dat is bijna drie keer zo hoog dan het Brugse belfort dat 83 meter hoog is. “Zo’n mastodont hoort hier niet thuis”, klinkt het in woonwijk Erkegem.

Op de site van Lebbe Suikers, in de Nijverheidsstraat op het industrieterrein Kampveld in Oostkamp, plant Eneco Wind Belgium de bouw van een windturbine met een maximum rotordiameter van 133 meter en een maximale tiphoogte van 235 meter. De windturbine zou ongeveer 3.500 gezinnen van stroom kunnen voorzien.

Zowel vanuit de industriezone Kampveld als vanuit de woonwijk Erkegem rijzen er heel wat vragen en bezorgdheden over dit windmolenproject. Eigenaars binnen een straal van 100 meter rond de voorgestelde turbine ontvingen een officiële aangetekende brief die deel uitmaakt van het openbaar onderzoek dat nog loopt tot 28 december.

“De aanvraag voor een dergelijk windturbineproject roept begrijpelijkerwijs vragen op. Zulke projecten hebben een impact op de omgeving en raken mensen op verschillende manieren. Daarom is het belangrijk dat we, los van emoties, iedere mening respecteren en het proces op een heldere en transparante manier in beeld brengen. We begrijpen dat een project als dit vragen oproept. Tegelijkertijd vraag ik om constructief met elkaar in gesprek te blijven. Als gemeentebestuur houden wij ons tijdens het openbaar onderzoek neutraal en onthouden we ons van inhoudelijk commentaar om het proces niet te beïnvloeden”, reageert burgemeester Jan de Keyser. Het college van burgemeester en schepenen zal uiterlijk op 11 januari 2025 advies uitbrengen over de vergunning. Uiteindelijk ligt de beslissing bij de Vlaamse overheid.

Vrees voor lawaaioverlast

“We kregen inderdaad een aangetekend schrijven in de bus over de plannen voor de bouw van een windturbine op het terrein van Suikers Lebbe, en we zijn er niet gerust in. Niet zozeer omwille van de slagschaduw, maar vooral over mogelijke lawaaihinder. Het geluidsniveau van maximaal 106,2 decibel van de windturbine baart ons zorgen”, vertelt Marvin Pieters van garage Pieters die binnen een straal van 100 meter van de turbine ligt.

“Onze rust dreigt verstoord te worden door deze gigantische constructie” – Buurtbewoner Gaëlle Bastenier

Ook vanuit de wijk Erkegem horen we grote bezorgdheid. “We hebben er allemaal belang bij dat die molen er niet komt”, reageert wijkbewoner Robrecht Baetens op sociale media. “Het zou niet de bedoeling zijn één enkele turbine te zetten, maar landschapsclusters. Die turbine is dus nog maar de eerste aanzet en wordt een van de hoogste windturbines van België. Ter vergelijking, de turbines op het klaverblad zijn slechts 150 meter hoog.”

Kampveldbos

Baetens wordt bijgetreden door Gaëlle Bastenier. “De windmolen zou pal naast het Kampveldbos komen. Dit prachtige stukje natuur waar we wandelen, rust vinden en waar dieren hun thuis hebben, dreigt verstoord te worden door deze gigantische mastodont. De turbine komt op slechts 600 meter van onze woningen en zelfs nog dichter bij andere huizen. Dit betekent niet alleen een grote impact op het uitzicht, maar ook op onze levenskwaliteit.”

Infovergadering

Vanuit woonwijk Erkegem zijn er ondertussen al verschillende oproepen om de geplande infovergadering over het project massaal bij te wonen en zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen. De informatievergadering vindt plaats op maandag 16 december om 19 uur in de bovenzaal van De Valkaart. Inschrijven is verplicht en dat kan via deze link: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeafVmLO2bsi8…/viewform