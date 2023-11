Inwoners Vuurtorenwijk in Oostende breien voor kwetsbare gezinnen

Een aantal inwoners uit de Vuurtorenwijk in Oostende hebben de afgelopen periode kledij gebreid voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. De kledij wordt binnenkort overhandigd aan Inloopteam De Viertorre.

Enkele enthousiaste wijkbewoners komen drie keer per week samen in ontmoetingscentrum De Ballon om kledij te breien voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Schepen van Samenleven, Maxim Donck: “Dergelijke initiatieven tonen het belang aan van de ontmoetingscentra als infrastructuur om mensen uit de wijk met elkaar en diverse werkingen te laten verbinden. Dit initiatief is daar een schoolvoorbeeld van: bewoners leren nieuwe mensen kennen uit de wijk, kunnen hun hobby uitoefenen met andere enthousiastelingen én helpen daarbij personen die het minder breed hebben.”

Inloopteam De Viertorre

Nu de kledingstuks klaar zijn, overhandigen de wijkbewoners ze binnenkort met trots aan Inloopteam De Viertorre. Het Inloopteam ondersteunt ouders met jonge kinderen. Ze kunnen bij het inloopteam terecht met allerlei opvoedingsvragen of andere vragen waar ouders mee zitten. De ‘Ruilhoek’ is een belangrijk onderdeel van die werking. Het Inloopteam ontvangt er elke twee weken zo’n 80 gezinnen. Ouders kunnen in de Ruilhoek terecht voor kinderkledij, speelgoed en ander babymateriaal. Ze ruilen kleren die te klein geworden zijn om voor nieuwe kleren. Giften zijn ook steeds erg welkom om niet-bruikbaar materiaal te helpen vervangen.

Schepen van Welzijn en Zorg, Natacha Waldmann: “Vrijwilligers houden onze samenleving warm, en dat geldt hier meer dan ooit. Dit breigoed is meer dan kledij, het is ook een hefboom voor het Inloopteam om het gesprek aan te gaan met gezinnen en hen bij bepaalde hulpvragen de weg te wijzen naar gepaste hulp ondersteuning. Ik ben dan ook heel blij met dit initiatief, en de samenwerking die nu al enkele jaren mooie resultaten brengt.”

Oproep voor extra wol

De groep wijkbewoners zal in de toekomst kledij blijven breien voor kwetsbare gezinnen en lanceert daarom een oproep naar de andere wijkbewoners om opnieuw wol te schenken. De voorkeur gaat hierbij uit naar lichte kleuren voor babykledij en twee bollen wol van dezelfde soort. Zo kan er zeker een afgewerkt kledingstuk gebreid worden.