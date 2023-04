Inwoners van Kortrijk en deelgemeenten kunnen voortaan ook restafvalzak naar recyclagepark brengen

Inwoners van Kortrijk en de deelgemeenten kunnen sinds 1 april hun restafvalzak naar het recyclagepark brengen. De stad voert de maatregel in als extra dienstverlening. Ook de wekelijkse ophaling van het restafval blijft behouden.

Sinds 1 april biedt de stad op de recyclageparken een extra dienstverlening aan. Wie een volle restafvalzak heeft, kan die nu ook daar aanbieden. Een ideale maatregel voor wie bijvoorbeeld op reis vertrekt of een feest had en zijn restafvalzak liever meteen wegbrengt. De service is gratis.

Op het recyclagepark is een container voorzien voor de restafvalzakken. De parkwachter controleert of de aangeboden zakken reglementair zijn.

“Sluikstorten tegengaan”

Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk: “Deze maatregel is een extra service, want in 2023 blijven we in Kortrijk het restafval wekelijks ophalen. We bieden dit bovendien gratis aan. Op deze manier hopen we het sluikstorten tegen te gaan.”