Inwoners, tweedeverblijvers en toeristen leven zich uit als fotografen: machtig Middelkerke viert lustrum

Linda Naert: “Geen ervaring, gewoon kijken, zien en klik”

Linda Naert is een actieve vrouw, moeder en oma. Ze is sinds mei 2022 met pensioen, daarvoor was ze werkzaam in het psychiatrisch centrum in Beernem. Samen met haar man is ze al 17 jaar tweedeverblijver in Middelkerke. “In juni 2017 bracht ik een persoonlijk bezoek aan de redactie van Machtig Middelkerke. Ik werd vriendelijk ontvangen door Pieter Devriendt en kreeg alle info en goede raad. Daarna ging ik aan de slag. Geen ervaring, gewoon kijken, zien en klik.” Linda neemt foto’s van het kustleven. Een verhaal in of rond de foto vindt ze een belangrijk gegeven. “Mijn eerste foto waren mijn kleinkinderen, een tweeling en de trots van oma, op de site van de kinderboerderij. Die verscheen in juni 2017 in de Sirene, de nieuwsbrief en op de website. En op 6 oktober 2017 een foto in de krant van West-Vlaanderen/Zeewacht met het thema kindvriendelijk Middelkerke”, vertelt Linda. “En zo groeide dit verder. Ik maak nog steeds foto’s en probeer samen te werken met de fotografen van Machtig Middelkerke. We zijn één grote familie. Als we samen zijn, is er een supergoede sfeer.”