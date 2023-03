Inwoners Ruiselede zwemmen aan voordeeltarief bij recreatiebad de Alk

Vanaf 1 maart kunnen alle inwoners van Ruiselede zwemmen in recreatiebad de Alk in Wingene aan het voordelig inwonerstarief.

Na de principiële beslissing tot fusie, werken de gemeenten Wingene en Ruiselede achter de schermen volop aan een gezamenlijk voorstel waarin de toekomstige fusiegemeente vormgegeven wordt. Een eerste wijziging is dat de inwoners van Ruiselede aan een voordeliger tarief kunnen zwemmen in recreatiebad de Alk.

“Alle inwoners van Ruiselede kunnen vanaf nu genieten van het inwonerstarief in recreatiebad de Alk”, verduidelijkt schepen van Sport uit Wingene Jens Danneels. “De korting wordt toegepast vanaf 1 maart. Concreet betekent dit dat er een korting van dertig procent toegekend wordt op alle tickets en abonnementen. Dus ook voor zwemlessen en alle andere activiteiten”.

Inwonerstarief kiezen

Inwoners van Ruiselede kunnen genieten van de korting door aan de ticketkiosk te kiezen voor het inwonerstarief. Via de eID wordt vervolgens gecontroleerd of de korting mag toegekend worden. De korting geldt ook voor schoolzwemmen, de zwemlessen in de zwemacademie en voor alle andere activiteiten in de Alk zoals pre- en postnataal zwemmen, Aquafit en 50+ zwemmen. Bij aankopen via de webshop krijgt men ook een korting toegekend.

Meer info kan je vinden op www.wingene.be/recreatiebaddealk.