Inwoners Moere geven speel- en sportplein zelf vorm

Inwoners van Moere – en dan in het bijzonder die rond de Pastoor Alfons Vanheestraat – konden tijdens een ontwerpnamiddag hun visie over een speelplein en sportveld kenbaar maken. Wat nu grotendeels een perceel in tarmac is, zou er binnen afzienbare tijd heel wat fleuriger kunnen uitzien. “We geven de lokale dorpsraad het initiatief om zelf een project uit te werken.”

Vlak bij het ontmoetingscentrum van Moere, op de hoek van de Langelysse en de Vanheestraat, ligt op vandaag een voetbal- en basketbalveld in asfalt. Vlak ernaast is er ook een speelpleintje met klassieke toestellen. Op zich weinig mis mee, maar nu ook niet het mooiste plekje van Moere – laat staan Gistel.

Nu geeft het stadsbestuur de buurt de kans om een nieuwe toekomst voor de site uit te werken. Aan de hand van knutselen en tekenen konden de omwonenden zelf hun toekomstvisie creatief uiten. Samen met een werkgroep van inwoners verwerkt de stad vervolgens alle ideeën in enkele ontwerpen.

Meer dan praatbarak

“Het project komt voort uit een eerder opgestarte dorps- en wijkraadwerking”, vertelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD), bevoegd voor participatie. “We willen aantonen dat deze raden veel meer zijn dan een pure praatbarak of bijeenkomsten waar louter klachten worden behandeld. We maakten een budget vrij van 25.000 euro waarmee de inwoners zélf aan de slag kunnen.”

“Kijk, nu ligt de site er wat gewoontjes bij. We hadden ervoor kunnen kiezen om er bijvoorbeeld een combisportkooi te plaatsen en voilà, klaar is kees. Maar tijdens wandelingen in de buurt bleek dat de pleintjes veel intensiever worden gebruikt en een stevigere opsmuk verdienen. We geven de inwoners nu de sleutels in handen.”

Schepen van Jeugd Ann Bentein (Open VLD) bevestigt. “Wie in de buurt woont, kan zelf gaan bepalen waarvoor de zone zal dienen. Meer groen? Sportfaciliteiten? Zitbankjes of petanqueveldjes?” Afhankelijk van de voorstellen zal pas later een concrete timing duidelijk worden.

Voorstellen

De herinrichting van de site leeft bij de inwoners, zo konden we zelf vaststellen. “Een groot deel van het sportveld zou voor balsporten behouden moeten blijven. Daarnaast zou er een stukje overdekt kunnen worden om bijvoorbeeld te zitten en bij te praten”, vertelt An Sanctorum, die met dochter Tia een toekomstschets komt maken.

“En waarom ook geen kabelbaan voorzien? Het klopt dat het veldje meer wordt gebruikt dan je zou denken. Ook jongere kinderen moeten hier een plek krijgen.”

Ook mama Jessy Daniëls komt met haar 8-jarig zoontje Nicolai een voorstel indienen. “We komen hier vaak op het pleintje spelen of fietsen. Nicolai houdt wel van avontuur en natuur. Zo lijken een boomhut, klimrek of kabelbaan leuke toevoegingen. Kortom: hij kruipt graag in de huid van superhelden zoals de Power Rangers of Star Wars, en zou zich hier het liefst zo kunnen uitleven.”

Sportles

Kathy Doom, juffrouw in de naburige basisschool Driespan en lid van de dorpsraad, komt haar licht opsteken. “De site wordt door onze school vaak benut. Bij mooi weer komt onze sportleerkracht hier lesgeven of organiseren we er andere activiteiten voor de kinderen.”

“Je moet weten: onze school beschikt over één zaal die dienst doet als sporthal, eetzaal en opvang. Dan is die buitenruimte een belangrijke meerwaarde om te bewegen en ontspannen. Nog een idee: misschien kan hier een kleine looppiste in haksel komen. Hoe dan ook is dit participatiemoment een goed initiatief.”