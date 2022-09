Inwoners Langemark-Poelkapelle fleuren straatbeeld op met spreuken tijdens tiendaagse van de geestelijke gezondheid

Naar aanleiding van de tiendaagse van de geestelijke gezondheid tussen 1 en 10 oktober plaatsen een tiental creatieve inwoners inspirerende boodschappen op vensters en etalages in Langemark-Poelkapelle. De bibliotheek verspreidt dan weer warme spreuken via uitgeleende boeken.

‘Kom binnen met een blij gemoed, dat doet iedereen goed’, ‘Je hoeft niet perfect te zijn om geweldig te zijn’ en ‘Zoek geen woorden als een klein gebaar volstaat.’ Het is een greep uit de vele inspirerende boodschappen die vanaf eind september in het straatbeeld van Langemark-Poelkapelle zullen verschijnen. Een tiental creatieve inwoners nemen in totaal 42 locaties onder handen. 10 openbare gebouwen, 2 basisscholen en 26 handelaars stellen hun raam ter beschikking. Met de boodschappen willen ze tussen 1 en 10 oktober voorbijgangers ontroeren, blij maken en hun doen nadenken over hun kracht.

Kleurplaten

Ook de bibliotheek zet volop in op de tiendaagse met een spreuken-attack en infostand. “Wie een boek leent zal er een kaartje in vinden met inspirerende spreuk”, zegt schepen van Cultuur Laurent Hoornaert. “Wie de spreuk ontvangt, kan een warme boodschap schrijven op de achterkant voor de volgende lener. Jonge kinderen zullen dan weer een kleurenplaat ontdekken in hun prentenboek. We roepen op om de kleurenplaat met inspirerende boodschap in te kleuren en te schenken aan iemand die ze een warm hart toedragen. Ook de kleuters in de lagere scholen zullen een pakketje kleurplaten ontvangen.”

Bespreekbaar maken

Met de boodschappen wil het bestuur geestelijke gezondheid bespreekbaar maken. “Want er wordt pas over gesproken als het niet goed gaat”, zegt schepen van Welzijn Heidi Coppenolle. “Het is echter belangrijk om aan je geestelijke gezondheid te werken nog vóór de problemen zich stellen. Tijdens deze tiendaagse wil het bestuur het mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid op de agenda zetten en tegelijkertijd meer begrip creëren voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.”

Wie met vragen zit kan in de bibliotheek terecht bij de infostand over mentaal welbevinden en bij de sociale dienst. Neem ook een kijkje op www.hulpvoorjou.be. (TOGH)