Inwoners kunnen Oostendevlag aanvragen

Oostendenaars zijn trots op hun stad. Deze fierheid wil Stad Oostende aanwakkeren door een rood-gele Oostendevlag gratis aan te bieden aan inwoners met een vlaggenmast.

Inwoners die een vlaggenmast in hun voortuin of aan hun gevel hebben, kunnen voortaan een gratis rood-gele Oostendevlag aanvragen. Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen via de stedelijke website.

Vlag aanvragen

In ruil vraagt de Stad om onze rood gele trots te laten wapperen op de volgende momenten:

10 mei: Herdenking HMS Vindictive

8 september: Bevrijding van Oostende

in september (datum varieert): Oostendedag

1ste zondag en maandag van de Oostendse Oktoberfoor