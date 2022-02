Inwoners Komen-Waasten kunnen groene voorstellen indienen

Hoe maakt men van Komen-Waasten een mooie en vooral aantrekkelijke gemeente? Als het van Ecolo afhangt, is het antwoord “bloemen”. Via een uniek project kunnen de inwoners van de grensgemeente nu zelf een stukje van het openbaar domein gaan omtoveren tot een groene oase.

Het project, een geesteskind van Ecolo-gemeenteraadsleden Sylvie Vancraeynest en Peggy Delbecque, ligt al langer op tafel maar kreeg recent een erg concreet jasje. “Bloemen, groene perkjes of plantenhoekjes maken het voor iedereen veel aangenamer en zorgen er voor dat voorbijgangers zich erg welkom voelen.”

Burger vergroening

“Via ons project ‘Burger vergroening’ willen we de inwoners van Komen-Waasten betrekken in het verhaal. Als geen ander weten de Komenaars waar de grijze en grauwe zones liggen en veelal hebben ze ook een duidelijk beeld van hoe ze het zouden willen aanpakken. Via de website van de gemeente kunnen ze voorstellen indienen en, op als ze worden goedgekeurd, die meteen ook uitvoeren.”

“Misschien wil iemand wel een bloembak op een rond punt zetten of dacht hij of zij eraan om klimop tegen de gevel van een gemeentelijk gebouw te plaatsen? We ontvangen ieder idee met open armen en zullen elk voorstel bestuderen. Op die manier maken we van Komen-Waasten een leuke, fleurige stad.”

Het project kreeg, bij de voorstelling, ook kritiek te verwerken. “Ah ja, dat is nu eenmaal eigen aan politiek: er is altijd wel iemand die het glas half leeg ziet terwijl het eigenlijk half vol is”, sluiten de dames af. “Het kost ons als gemeente helemaal niets en het draagt enkel bij aan het imago van onze unieke thuisbasis. Wie kan daar nu in hemelsnaam iets op tegen hebben?”

(SR)