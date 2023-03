Inwoners hebben inspraak in toekomst van Passendale

In het kader van hert project ‘DNA van het dorp’ van de provincie West-Vlaanderen wil de gemeente een masterplan laten opmaken, met input van de inwoners. Zowat 100 toeschouwers waren aanwezig op de infoavond.

Burgemeester Ingrid Vandepitte ( #team8980) was blij met de opkomst. “Er is veel betrokkenheid om mee te denken met ons en dat is goed. We hebben al met verschillende mensen samengezeten. Het is de bedoeling een nieuw gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op te maken met burgerparticipatie. Burgers weten immers wat er leeft en daardoor zal het plan ook gedragen worden door de bevolking.”

Leefbaarheid bevorderen

In de Westhoek komt naast Zonnebeke ook Abeele in aanmerking voor dit project. De projecten hebben tot doel de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen en ook hun aantrekkelijkheid te bewaren. Het komt er op aan eerst na te denken en dan te doen. Dit alles moet leiden tot een masterplan met als doel ‘hoe zien we de toekomst van Passendale’. De leidraad moet zijn dat het dorp zijn identiteit behoudt. De projectleiders die ook al aan de slag waren in Moorsele en Paradijs, een gehucht van Rekkem, hechten veel belang aan de expertise van de burgers. Atelier Romain doet dit ontwerpmatig zowel architectoraal en kijkend naar het landschap. Endeavour staat meer in het veld en zoekt naar een aanpak op maat.

Actieplan in oktober

“Het masterplan dat we ontwikkelen, kan dienen als leidraad voor de gemeente”, klonk het. “De eerste contacten tonen aan dat de uitstraling van het marktplein belangrijk is. De verkeersleefbaarheid, de appartementisering, de vraag naar overdekte sportaccommodaties en de invulling van het RUG Kraaiveldstraat komen zeker al aan bod.”

In mei en juni zullen ontwerpen ter plaatse uitgewerkt worden met info aan de burgers om in september oktober het actieplan klaar te hebben. Dat plan omvat drie ambities: Een Passendale om in te wonen, te circuleren en te verblijven. Bij de verschillende standjes werden heel wat vragen gesteld en ook informatie gegeven door de inwoners.