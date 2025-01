Inwoners De Haan klinken talrijk op het nieuwe jaar

Heel wat inwoners en tweedeverblijvers zakten zondag af naar het marktplein voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink van de gemeente De Haan.

Burgemeester Wilfried Vandaele, die net aan zijn tweede ambtstermijn begon, maakte van de gelegenheid gebruik om de nieuwe ploeg voor te stellen en de plannen voor de komende legislatuur toe te lichten.

“We bouwen voort op de verwezenlijkingen van de voorbije jaren, zoals de heraanleg van de Bredeweg en de uitbreiding van de ambachtelijke zone in Wenduine. Maar tegelijk willen we ook bekijken waar er nog verbetering mogelijk is, en daarbij zullen we alle beleidsdomeinen tegen het licht houden”, klonk het.

Eerste vrouwelijke burgemeester

Tijdens de nieuwjaarsdrink was er ook aandacht voor de raadsleden die de politiek verlieten. Zo nam Christine Beirens na een politieke carrière van vijfentwintig jaar afscheid. Ze werd in 2000 gemeenteraadslid en in 2005 schepen. In 2006 nam zij de burgemeesterssjerp over van Yvan Cattrysse en werd zo de allereerste vrouwelijke burgemeester van De Haan.

Na de verkiezingen van 8 oktober 2006, zette ze haar mandaat als burgemeester voort. Sinds 2019 was Beirens schepen voor Financiën, Personeel en Werken in Eigen Beheer.

Inzet

Naast Christine Beirens zegden ook voormalig schepenen Rudy Claus en Paul Meyers de politiek vaarwel. Meyers, die al sinds 1995 politiek actief was, geeft de fakkel nu door aan zijn zoon Baptiste Meyers. Ook voormalig gemeenteraadsvoorzitter Kurt Devooght en gemeenteraadsleden Isabelle Vincke, Ine Meesschaert en Marleen Maes waren geen kandidaat meer bij de verkiezingen in oktober.

Maes was jarenlang het boegbeeld van de partij Groen in de gemeente. Carina de Coppel, Christiane Knudde en Rudy Hennon zijn de uittredende leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

Burgemeester Vandaele bedankte hen voor hun jarenlange inzet en bijdrage aan het bestuur.

Mobiel podium

De nieuwjaarsdrink bood tot slot ook een eerste blik op het nieuwe mobiele podium dat door de gemeente werd aangeschaft. Dat zal gebruikt worden voor allerlei evenementen en festiviteiten in de gemeente.

(WK)