Investeren in een lagere eindfactuur met KWB Poperinge

KWB Poperinge organiseert op donderdag 16 februari een voordracht over betaalbare energie. De lezing vindt plaats in CC Ghybe.

“Onze energiefactuur is een bron van opwellende gloed, die spijtig genoeg snel overslaat in koude rillingen? De stijgende energieprijzen door internationale spanningen en de voelbare klimaatsverandering doen ons zoeken naar mogelijke alternatieven voor de toekomst. We worden overstelpt met allerhande begrippen: windmolens, zonnepanelen, warmtepompen, energie-delen…”, zegt Luc Devos van KWB Poperinge.

“Als leek blijven we echter zitten met onze grootste bekommernis. Welke energiebron moeten we nu kiezen om in de komende jaren ons huis comfortabel te verwarmen en te verlichten? KWB Poperinge organiseert een info-avond over energie. Eenvoudige tips en kleine aanpassingen in onze dagelijkse gewoontes kunnen al een verschil maken. Deze avond wordt een investering voor een lagere eindfactuur.”

De lezing gaat door op donderdag 16 februari om 19.30 uur in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 in Poperinge. Leden betalen 4 euro en niet-leden 5 euro (met een gewone consumptie gratis). Meer info via Luc De Deyne (0471 93 85 83 of lucdedeyne107@gmail.com) of Luc Devos (0472 51 44 81 of luc.devos6@gmail.com). (LBR)