Invalide Bruggeling kreeg parkeerboete tijdens plasje

De invalide Bruggeling Dirk Waterinckx (55) is woest: hij moet een boete van 124,84 euro betalen, omdat hij met twee voorwielen op het voetpad parkeerde, om voor zijn huis in de Witte Leertouwersstraat zijn aangekochte etenswaren uit te laden en een plasje te doen….

Dirk Waterinckx is invalide, sinds hij op de werkvloer bij bPost een hartinfarct kreeg. Als bewoner van de Witte Leertouwersstraat in Brugge geniet hij van het bewonersparkeren. “Maar ik vind zelden een plaats in de straat waar ik woon en zag mij daarom verplicht om ook een plaats in een ondergrondse parking te huren. Mijn kaart voor het bewonersparkeren is bijgevolg niet echt zinvol”, vertelt deze Bruggeling.

“Omdat de afstand naar die parking te ver is, stop ik af en toe voor mijn voordeur om de aangekochte etenswaren uit te laden. Aangezien ik geen vrij plekje voor mijn deur vond, heb ik eventjes mijn auto fout geparkeerd. Mijn gezondheidstoestand laat het niet toe om ver te stappen met een zware zak vol etenswaren.”

Plasje

“Ik plaatste mijn auto met twee wielen op het voetpad, maar waakte er zorgvuldig over dat voetgangers nog konden passeren. Ook het verkeer kon naast mijn voertuig door, ik belemmerde niemand. Ik ben nadien slechts eventjes binnen in huis geweest, de tijd om een plasje te doen en mijn hond van een halsband te voorzien. In die korte tussentijd moet er een politiepatrouille gepasseerd zijn en een pv opgesteld hebben. Want enkele weken later vond ik een voorstel tot minnelijke schikking in de brievenbus: 124,84 euro. De dienst verkeerstoezicht bespeurde volgens het pv geen activiteit van laden of lossen, noch een wettelijke vergunning om het voertuig op die plek te parkeren…”

Politiestaat

“Dat lijkt mij echt ‘pakken’ om te ‘pakken’. We leven hier in Brugge blijkbaar in een politiestaat. Ik hinderde niemand, maar tegen de mobilhome die al weken in mijn straat staat wordt niet opgetreden”, zucht Dirk Waterinckx. Hij betaalde inmiddels de minnelijke schikking, maar het is niet de eerste keer dat hij een boete na een verkeersinbreuk contesteert. In 2015 protesteerde hij tegen een parkeerheffing van 30 euro, omdat hij in de Koningin Elisabethlaan zijn blauwe schijf niet op het dashboard van zijn wagen gelegd had. Hij beweerde toen dat in die straat geen enkel bord de blauwe zone markeerde.

Politie

Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie Brugge reageert als volgt: “Op individuele dossiers kunnen wij niet ingaan. Maar 124,84 euro is de correcte boete voor het parkeren op het voetpad. In feite is het 116 euro boete en 8,84 euro kosten voor administratie. Die toeslag maakt deel uit van de Programmawet van 21 juni 2021. Die stelt dat de volledige samenleving niet langer kan en moet opdraaien voor de administratieve kosten voor de verwerking van boetes, maar wel de overtreder zelf. Wie een overtreding maakt, zal voortaan dus ook opdraaien voor de extra kosten die er aan verbonden zijn. Onder meer het opsturen van het proces-verbaal.”

“De graad van overtreding telt niet mee bij het bepalen van die administratieve kosten. Voor een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking komt er vanaf nu 8,84 euro bij. Ongeacht of het om een lichte of zwaardere boete gaat. Of 25,32 euro voor een dossier dat evolueert naar een bevel tot betalen….”