Intrede van Kerstman in Groot Harelbeke is schot in de roos: “Prachtig voor de kinderen, dit is voor herhaling vatbaar”

Op 22 december deed de Kerstman zijn intrede in Groot Harelbeke, dit op uitnodiging van Team Harelbeke en het Bavikhoofse FCrew dat lokale evenementen ondersteunt met klank en licht. “Ik had wel geen rendieren, maar een zeer mooie paardenkoets en dito begeleiding en mijn elfjes, Ho Ho Ho”, aldus de glunderende Kerstman.

Het bezoek startte om 15.30 uur in de Klinkaertstraat in Stasegem. “Wat een eer, wat een ontvangst met meneer de burgemeester op kop en een begeleiding van een politiewagen, een brandweerwagen, seingevers en boven al een mooie koets met mooie paarden, gemend door Stijn, die dat voortreffelijk deed”, aldus de Kerstman. Opvallend was ook de Volkswagen Golf met 100 meter kerstlichtjes bestuurd door Nathan Vantomme, bijgestaan door broer Milan. Een eerste tussenstop op het Dorpsplein aan de kerk lokte vele tientallen kinderen. “Ik hield mijn paraplu omgekeerd, zo konden er echt veel snoepjes invallen”, verklapt Anke.

“Eindelijk eens een Kerstman in plaats van Sinterklaas”

Daarna volgde een toer door de wijken en straten aan het voetbalstadion en woonzorgcentrum De Vlinder. “We wisten er iets van, maar het is toch een zeer aangename verrassing dat de Kerstman aan ons dacht”, getuigt Maria.

Het tweede haltepunt voor de kinderen lag op de Grote Markt in Harelbeke. Daar was het een overrompeling met kinderanimatie, liedjes zingen, een springkasteel en veel snoep. “Het feestje liep een beetje over tijd, maar was prachtig voor de kinderen. We wisten toen al dat we vertraging hadden op onze timing”, getuigt Franky Cnudde als medeorganisator.

Geduld

Bavikhove en Hulste moesten toen nog aan bod komen. Dat lukte, maar het werd donker. “Speciale spots kunnen wonderen verrichten”, aldus Florian van medeorganisator FCrew. “We zagen hier ook dezelfde taferelen: veel kinderen, veel snoep verzamelen en tientallen blije gezichtjes”, zegt schepen Francis Pattyn van Team Harelbeke dat de intrede mee organiseerde. Waar de stop in Bavikhove voorzien was om 19.30 uur, was het veel later. “We hebben lang moeten wachten, maar we waren blij dat we eindelijk eens een Kerstman zien in plaats van een Sinterklaas”, vertellen Maartje, Siel, Pieter-Jan en Arne uit Bavikhove. “En er waren elfjes bij”, glundert Maaike. “In Hulste waren er ook een groot pak uitgelaten enthousiaste kinderen, niettegenstaande het kouder werd”, zegt Geert Ollevier van Brandweerpost Harelbeke, die zorgde voor een brandweerwagen. “De intrede is een schot in de roos geworden, dit is voor herhaling vatbaar”, besluit burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze.