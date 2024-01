“Intieme momenten vereeuwigen”: Laure (30) ontwerpt juwelen met moedermelk, as, haar en navelstreng

“Er is niets zo mooi als je baby zien opgroeien met je eigen moedermelk”, vindt Laure Van Daele uit Schuiferskapelle. Vandaar groeide het idee om dit in juwelen te vereeuwigen en begon ze met ‘Sparkling Memories by Laure’. Sinds deze week heeft ze een eigen collectie klaar. Ze kan nu ook haar, as en navelstreng in gepersonaliseerde armbanden, oorbellen en halskettingen verwerken.

“Ik heb zelf twee baby’s met moedermelk zien opgroeien en zo ben ik tot het besef gekomen hoe waardevol zo’n intieme momenten wel zijn”, vertelt Laure Van Daele (30), die beroepshalve als apotheek-assistente actief is. “Toen ik hoorde over het bestaan van moedermelkjuwelen was mijn interesse meteen gewekt. Voor mezelf was het te laat, maar na heel wat opzoekingswerk kan ik nu via mijn bedrijfje ‘Sparkling Memories by Laure’ andere vrouwen blij maken en de kans geven om die kostbare herinneringen te koesteren. Maar zo’n juweel kan ook vrouwen – bij het verlies van een kind – bijstaan in het rouwproces en zo hun verdriet helpen verwerken.”

Te duur

Het idee van moedermelkjuwelen ontstond in de Verenigde Staten en is stilaan een rage in Nederland. Maar in ons land groeit de interesse langzaam. “Ik heb gezocht naar plaatselijke ontwerpers”, vertelt Laure. “Maar ofwel wonen ze te ver, ofwel zijn de juwelen te duur. Ik heb dus zelf alles moeten leren, technieken ontdekt en ontwerpen gezocht die bij me passen en waar ik trots op mag zijn. Mijn eerste collectie kost tussen de 20 en 90 euro per stuk, zodat het ontwerp toegankelijk is voor iedereen. Al mijn sieraden worden aangeboden in 925 sterling zilver.”

Het maken van zo’n sieraden vereist een speciale techniek. Mensen die een sieraad willen bestellen, krijgen ofwel een labobuisje opgestuurd voor een kleine hoeveelheid moedermelk of zakjes voor het haar. Deze materie wordt in een sieraad in een holle ruimte verwerkt en gemengd met doorzichtige ultraviolet-hars. Dat wordt uiteindelijk steenhard. Daarover komt dan nog een toplaagje. Deze methode laat veel kleuren en uitvoeringen toe, zoals de optie ‘diamond dust’ zodat het sieraad subtiel glinstert.

Voor mannen

Wat begon als een hobby is ondertussen een gloednieuw bedrijfje geworden in bijberoep. “Ik heb plannen om ook sieraden voor mannen te maken, maar laten we eerst met voorzichtige stappen beginnen”, glimlacht Laure. De vrouw van haar broer bevalt binnenkort. Ze heeft meteen een ideaal cadeau.

De hele collectie van Laure Van Daele is te bezichtigen op www.sparklingmemories.be.