Interzonale brandweerdispatch in de maak

De voorbereidingen voor een interzonale dispatchin voor de brandweer in West-Vlaanderen zijn volop aan de gang. Dat bevestigt gouverneur Carl Decaluwé in een antwoord aan provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“Sinds 2015 zijn er vier hulpverleningszones in West-Vlaanderen. Brandweeroproepen worden door de noodcentrale 112 behandeld en de oproep wordt dan naar de betrokken brandweerzone gestuurd, waardoor binnen die zone automatisch de nodige personen en hulpvoertuigen worden gealarmeerd. De afhandeling van de brandweeroproepen wordt verder door de zone zelf opgevolgd, tenzij er evacuaties nodig zijn of een medische keten nodig blijkt”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“In Oost-Vlaanderen zijn er, net zoals in West-Vlaanderen, vier brandweerzones. Maar ze zijn daar al een tijd overgestapt naar een interzonale dispatch in Gent, waardoor de oproepen allemaal opgevolgd worden vanuit één centrale en dat biedt een reeks voordelen”, aldus Himpe.

Dubbele uitrukken

“In de centrale dispatching zijn er beroepsmensen actief, terwijl in West-Vlaanderen in bepaalde zones ’s nachts en tijdens de weekends momenteel met vrijwilligers gewerkt wordt. In onze provincie heeft elke zone minstens één dispatcher die soms een hele nacht geen enkele oproep krijgt. Een centrale dispatching biedt ook een volledig overzicht over de hele provincie. Dubbele uitrukken, die soms nog gebeuren bij incidenten waar twee zones moeten tussenkomen, worden zo vermeden. De uitruk van de snelste brandweermiddelen blijft trouwens ook gegarandeerd, terwijl nu één zone tal van versterkingsvoertuigen uitput die tientallen kilometers moeten aanrijden, terwijl een boogscheut verder in een andere zone hetzelfde materieel niet benut wordt”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Zo snel mogelijk een interzonale dispatching operationeel hebben”

“Ook in West-Vlaanderen wil men nu zo snel mogelijk een interzonale dispatching operationeel hebben”, aldus Kurt Himpe. Gouverneur Carl Decaluwé had hierover al overleg met de vier hulpverleningszones Zone 1, MidWest, Fluvia en Westhoek.

Eind 2018 werd een haalbaarheidsstudie opgeleverd en de vier zones moeten in eerste instantie op technologisch gebied de gebruikte systemen op elkaar afstemmen en een aantal zaken uniformiseren. Door allerhande omstandigheden heeft deze operatie vertraging opgelopen. Momenteel zijn de IT-systemen van drie zones op hetzelfde niveau gebracht, in 2024 volgt de zone Midwest.

“Dan kan de volgende stap gezet worden om de efficiëntie van de hulpverlening te verhogen”, besluit gouverneur Carl Decaluwé.