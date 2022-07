Interventievoertuigen politiezone Polder voortaan uitgerust met Battenburg-patroon

De interventievoertuigen van politiezone Polder (Diksmuide/Kortemark/Koekelare/Houthulst) zijn voortaan uitgerust met het Battenburg-patroon. Die speciale bestickering verhoogt de zichtbaarheid aanzienlijk. “Het gaat om een proefproject in samenwerking met VIAS. Indien dit positief geëvalueerd wordt, kunnen ook andere voertuigen er mee uitgerust worden”, zegt korpschef Johan Geeraert.

Wie op de weg deze dagen een politiecombi van zone Polder op de weg spot kan er niet naast kijken. De voertuigen ondergingen enkele dagen geleden een opvallende gedaanteverwisseling. Ze zijn nu uitgerust met Battenburgpatroon dat steeds meer zijn opgang maakt bij de hulpdiensten. Oorspronkelijk waren de Britse politievoertuigen ermee uitgerust wat later navolging kreeg in andere landen.

In ons land pioneerde politiezone Antwerpen er mee. “Dat ging om een proefproject waaraan ook verkeersveiligheidsinstituut Vias betrokken is”, legt korpschef Johan Geeraert uit. “Met onze bestaand politiesamenwerkingsakkoord WVL4 (Westkust, Polder, RIHO en Vlas) tekenden we daar ook op in. Indien dat bij ons ook positief wordt geëvalueerd, kan het navolging krijgen. Het gaat er om of de veiligheid en zichtbaarheid verhoogd wordt. Nu zijn onze vier bestaande combi’s ermee uitgerust. Indien het positief geëvalueerd wordt, kunnen ook nieuwe voertuigen ermee voorzien worden. Ons nieuw anoniem voertuig wordt daar om evidente reden niet mee voorzien.” (JH)