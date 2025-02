Interne poetsdienst wordt dienstencheque-onderneming

De omzetting van de interne poetsdienst naar dienstencheque-onderneming werd principieel goedgekeurd tijdens de jongste raadszitting. “De komende maanden zullen we nog enkele stappen zetten om hiervoor de goedkeuring van Vlaanderen te verkrijgen. We hopen dat dit snel kan gebeuren”, verduidelijkt burgemeester Louis Vanderbeken (CD&V). “Waarom we dit doen? Momenteel factureren we aan 7,50 euro per gepresteerd uur. Het voordeel van het werken met dienstencheques is dat de inruilwaarde vele keren hoger ligt dan die 7,50 euro. Namelijk 28,07 euro per gepresteerd uur.”

Extra inkomsten

“Dat betekent dat wij gemakkelijk 100.000 euro per jaar aan extra inkomsten zullen ontvangen. Zo blijft het voor de gemeente financieel haalbaar om een poetsdienst, in het bijzonder gericht aan 65-plussers en zorgbehoevenden, aan te bieden. Een dergelijke poetsdienst is voor de gemeente een belangrijke toegangspoort tot zorgbehoevenden. Het helpt ons om de situatie van de klanten in kaart te brengen en hen ook te leiden naar andere hulp, zoals maaltijden aan huis, zorgbudget, verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteiten… Contact op het terrein met mensen met extra zorgnoden leidt tot veel betere toeleiding naar andere diensten. Voor de poetsdames in kwestie zelf zal er niets veranderen. Alles blijft voor hen zoals het was qua verloning, verlof, anciënniteit…”

Verandering

“Voor de klanten zal het wel een beetje wijzigen. Iedereen zal zijn poetsdame behouden, maar de manier van betalen verandert. Er worden nu facturen uitgestuurd en deze worden nadien betaald. In de toekomst zal de klant met (digitale) dienstencheques moeten werken. We zullen sowieso nog een infomoment organiseren voor de klanten en hun eventuele mantelzorgers zodat we hen zo goed mogelijk kunnen helpen bij deze verandering. Er volgt te gepasten tijde nog uitgebreide communicatie hieromtrent.” (DRD)