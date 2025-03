Internationale Vrouwendag vieren? In Menen doen ze dat met een workshop zelfverdediging: “Vrouwen zowel mentaal als fysiek weerbaarder maken”

Al ruim een eeuw wordt op 8 maart stilgestaan bij de rechten van de vrouw. Ook in Menen vieren ze Internationale Vrouwendag en wel op een heel bijzondere manier. Inwoners kunnen er deelnemen aan workshops zelfverdediging. “Zo vrouwen versterken en hun zelfvertrouwen vergroten.”

Opkomen voor je rechten, strijden voor je plaats in de maatschappij, het solidaire gevoel van vrouwen over de hele aardbol versterken, dat is waar Internationale Vrouwendag voor staat. De sterke vrouw op een pedestal zetten? Ook in Menen doen ze daar op 8 maart gretig aan mee.

Met onder meer een stadswandeling met focus op wereldvermaarde kunstenares Yvonne Serruys – een toonbeeld van een invloedrijke vrouw met ballen. Maar, ook op het programma: veiligheid en zelfverdediging. Om 9.30 uur is er een infosessie over hoe je veilig en zelfzeker de straat op kan, waarna er gestapt wordt met een inspecteur Liesbeth en hond Einar van de politiezone Grensleie. Als afsluiter organiseert de stad een workshop zelfverdediging.

Toch opvallend. De kracht van de vrouw verheerlijken met een cursus waarin je leert je zwaktes te overwinnen? Het vraagt toch om wat uitleg. “We gaan niet uit van het uitgangspunt zwakte”, benadrukt schepen Angelique Declercq (Vooruit). “Het gaat erom dat je je als vrouw goed kunt voelen en het is een ideale manier om eens samen te komen.”

Integriteit

Dat blijkt alvast, want intussen zijn er al 30 personen ingeschreven. Volgens de stad is het belangrijk om ook eens zo’n workshops aan te bieden. Er wordt daarbij gewezen op een Nederlands onderzoek dat aantoont dat 44 procent van de vrouwen zich weleens onveilig voelt, tegenover 26 procent van de mannen. “Het is ook op een andere manier. Bij mannen denken ze eerder hun portefeuille gestolen te worden, bij vrouwen gaat het veel vaker om de integriteit.”

Het is dus een algemeen gegeven en niet dat vrouwen in Menen banger zijn dan elders. “Zeker niet, want volgens de cijfers is het in onze stad zelfs veiliger geworden. Het is dus niet op basis van indicaties of bepaalde gegevens dat we dit thema kozen – het is puur toeval. We willen gewoon een leuke activiteit voorzien die vrouwen versterkt en hun zelfvertrouwen vergroot, zodat ze zich veiliger voelen”, aldus Declercq.