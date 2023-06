Internationale culinaire erkenning: Kristof (48) en Hannelore (56) worden Maître Rottisseur: “Heel mooie erkenning voor ons werk”

Kristof Dejaegher (48) en Hannelore Vandamme (56), beiden werkzaam in hotel Soll Cress en restaurant Roots in Sint-Idesbald, zijn opgenomen in de gerenommeerde gastronomische vereniging Chaîne des Rôttisseurs. En dat is in de eerste plaats te danken aan hun liefde voor lekker eten en hun professionalisme.

Met bijna 25.000 leden en actief in tachtig landen is La Chaîne des Rôttisseurs een internationale gastronomische vereniging die mensen samenbrengt die dezelfde waarden delen op het vlak van kwaliteit, de promotie van de culinaire kunsten en de troeven van lekker tafelen. De organisatie heeft ook een Belgische afdeling en sinds kort mogen Kristof Dejaegher en Hannelore Vandamme zich daar niet alleen lid van noemen, maar kregen zij ook de titel van Maître Rottisseur. Aansluitend werden ze ook benoemd in l’Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs.

Voor chef ‘Lolo’ Hannelore is dit een nieuwe bevestiging van het vakmanschap en de liefde voor de keuken sinds haar opname als Compagnon Toque Blanche bij de 33 Meesterkoks en de prestigieuze Eurotoque in opvolging van wijlen haar vader André Vandamme. Voor zaalmeester Kristof betekent de erkenning een bekroning voor zijn jarenlange liefde voor het bereiden van gerechten op de barbecue. Het waren peters Kurt Dekoninck van Traiteur Matthias in Moere en Davy Counye van Beffelyhills in Beffe die Kristof en Hannelore hebben aanbevolen bij Chaîne des Rôttisseurs.

“Dit maakt ons heel fier”, klinkt het bij Kristof en Hannelore. “Het is een heel mooie erkenning voor ons werk en onze passie voor lekkere, kwaliteitsvolle gerechten.”