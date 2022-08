Internationaal Streekbierenfestival kan eindelijk jubileum vieren: “Elke brouwerij wil hier een plekje”

Zondag en maandag kunnen we eindelijk terug een volwaardige versie van het Internationaal Streekbierenfestival in Zwevegem meemaken. Het wordt meteen een jubileumeditie, want men viert de twintigste editie.

Na een (gedwongen) stilte van meer dan twee jaar zal op 14 en 15 augustus al voor de 20ste keer het Internationaal Streekbierenfestival plaatsvinden. Was het de afgelopen twee jaar behelpen met bierpakketten, dan kan men dit jaar opnieuw terecht op het Toyeplein om er in echte festivalsfeer te genieten van het vele gerstenat.

Het festival is al jaren het mekka voor de bierliefhebber. “Niet minder dan 45 bekende en minder bekende brouwerijen uit binnen- en buitenland stellen er het beste uit hun gamma voor, goed voor meer dan 220 verschillende bieren, dit allemaal in de schaduw van de Sint-Amanduskerk”, stelt Yvan Devlaminck van het organiserende Flanders Events vzw.

Het Internationaal Streekbierenfestival is ondertussen een begrip geworden in de brouwerijwereld. “We zijn een festival geworden waar elke brouwer wenst aanwezig te zijn om zijn bieren aan het grote publiek voor te stellen en ons zo de rijke biercultuur te presenteren. Naast de bekende brouwerijen zijn er ook dit jaar een twintigtal brouwerijen of bierfirma’s die voor het eerst present tekenen in Zwevegem. Ik denk dan aan Kluiz, Sosab, Brouwzer, Terrest Brewery, Vindevogel, BramBrass, Lechasseur, Brouwe Bier, Ruimtegist, De Brouwmoaten, Nomad Experience, De Badkuipbrouwers, Verduyn Bier, Maenhout, Punaise Bieren en de Waterfields Brewery. Daarnaast mogen we ook buitenlandse brouwerijen zoals de Brewdog Brewery en opnieuw Brewery 6°North uit Schotland verwelkomen.”

Primeurs

Traditioneel houden enkele brouwerijen hun primeurs tot het festival in Zwevegem om ze hier aan het publiek voor te stellen. Dat is dit jaar niet anders. “Inderdaad, er zijn ook een aantal biertjes die zich voor de eerste keer presenteren in Zwevegem. De lijst is echter te groot om op te sommen, het is dan ook aan de bezoekers om deze nieuwe bieren te ontdekken op het festivalterrein zelf”, aldus Devlaminck.

Behalve één van de grootste openlucht bierfestivals in Europa, is het Internationaal Streekbierenfestival een op en top gezinsfestival, een unieke terrasjessfeer, met voor elk wat wils. “Muziekliefhebbers kunnen genieten van liveoptredens van Cindey Debue, The Antonia’s, Isabelle et les Jean, Mike Grondy & Andrea Schön, DJ De Man van Atlantis en, omdat het onze jubileumeditie is: Mama’s Jasje. Zij zijn live aan het werk op maandag 15 augustus om 19 uur.”

Voor de kinderen is er een heus kinderdorp met kermisattracties en gratis animatie onder het toezicht van de professionele monitoren van VZW Crejaksie. Wie graag een hapje eet tussendoor, kan terecht in de foodcorner. (GJZ)