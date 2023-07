Internaat Tielt wordt een nog warmere thuis, met steun van Cera

‘Een warme, tweede thuis en een veilige thuishaven’ … dat is wat Internaat Tielt wil zijn voor elke intern. Een gezellige tuin draagt daartoe bij. “Met steun van Cera heeft het internaat zes splinternieuwe tuintafels kunnen aankopen. ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ is de slogan van Cera die nu ook voor de internen heel tastbaar is geworden”, geeft internaatsbeheerder Tom Creytens aan. De investering biedt bovendien de gelegenheid om hun partners zoals ouders, grootouders, bewoners van naburige woonzorgcentra, … op een aangename manier te ontvangen. “Internaat Tielt is heel dankbaar dat Cera het tuinproject financieel ondersteunt.”

De internaatsploeg wil dat jongeren zich thuis voelen, hiervoor begeleiden ze hen kwalitatief op allerlei domeinen. De internen moeten de kans krijgen om ervaringen op te doen binnen een verbonden, gestructureerde omgeving. Een professioneel, gemotiveerd opvoedersteam begeleidt de internen doorheen de week. “Van coachen van het studieproces, tot samen fantastische activiteiten beleven,… alles komt in het Internaat Tielt aan bod”, stelt Creytens.

Basisonderwijs & secundair, zowel gewoon als buitengewoon onderwijs

Iedereen verdient zijn plaatsje in het internaat. Er is een zeer gemengde groep internen: leerlingen gewoon basisonderwijs vanaf het 3de leerjaar, leerlingen buitengewoon basisonderwijs vanaf het 3de leerjaar, leerlingen gewoon secundair onderwijs: ASO, BSO, TSO, en leerlingen buitengewoon secundair onderwijs verblijven er samen en leren er omgaan met elkaar.

Op bezoek?

De inschrijvingen voor volgend schooljaar lopen goed. Ben je benieuwd wat het internaat jou of je kind kan bieden? Maak dan snel een afspraak met internaatbeheerder Tom Creytens op het nummer 051 42 71 91. Bezoek zeker ook eens de vernieuwde website (internaattielt.molenland.be), de Instagrampagina en de Facebookpagina.