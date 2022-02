Internaat Noord Roeselare organiseert Appelbabbelbak in WZC De Waterdam om eenzaamheid tegen te gaan

Na twee jaar leven in een pandemie ontstaat er bij heel wat mensen eenzaamheid. Dat wil Internaat Noord Roeselare aanpakken door een grote Appelbabbelbak te organiseren in hun eigen grootkeuken en daarna de gebakjes uit te delen aan de bewoners van het Woonzorgcentrum De Waterdam.

Het internaat organiseert regelmatig een bak- of kooknamiddag voor hun internen, maar deze keer wilden ze meer doen dan dat alleen. Samen bakken ze appelcakes in hun grootkeuken, en brengen die daarna naar hun buren in WZC de Waterdam. Daar kunnen ze samen genieten van een stukje cake en terwijl een gezellig gesprek met elkaar voeren. Het grote doel van deze activiteit is om de bewoners een stuk minder eenzaam te laten voelen.

In de toekomst wil het internaat graag de werking van het woonzorgcentrum verder ondersteunen.

Het hele idee om deze Appelbabbelbak te organiseren is geïnspireerd op dat van Ferm, die sedert vorig jaar officieel op 6 februari de Nationale Appelbabbelbakdag als jaarlijkse feestdag inriep.