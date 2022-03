‘Interieurcomponiste’ Charlotte opent haar ‘Tuin der Kunsten’ in Staden

Charlotte Beernaert opende eind vorig jaar haar galerie ‘De Tuin der Kunsten’. In de galerie kan je terecht voor de aan- en verkoop van kunstobjecten. Daarnaast staat Charlotte ook in voor het inrichten van interieurs bij zowel particulieren als bedrijven. Ze wil kunst ook voor modale mensen toegankelijk maken.

Charlotte (39) was gedurende 13 jaar bij haar ouders aan de slag als verkoopster van keramische vloeren. “Ik miste iets”, legt Charlotte uit. “Ik hou van warmte en creativiteit en ben daarom in 2014 een opleiding als antiquair gestart. Sindsdien ben ik spullen gaan verzamelen. Daaruit volgde later een webshop. Eind vorig jaar opende ik mijn galerie.”

Unieke spullen

In ‘De Tuin der Kunsten’ kan je terecht voor aan- en verkoop van kunstobjecten. De galerie is enkel op zaterdagnamiddag of op afspraak open”, vertelt Charlotte. “De rest van de week besteed ik aan het bezoeken van plaatselijke kunstenaars en particulieren. Bij hen ga ik op jacht naar unieke spullen voor de galerie. In tegenstelling tot wat mensen denken, hoeft kunst niet duur te zijn. Uiteraard zijn er dure kunstwerken. Daarnaast zijn er de goedkope werken die massaal geproduceerd worden en geen ziel hebben. Het is mijn bedoeling om kunst voor modale mensen toegankelijk te maken. In De Tuin der Kunsten kan je terecht voor mooie stukken die tussen de 50 tot maximum 500 euro kosten.”

Interieurs inrichten

Daarnaast is Charlotte ook ‘interieurcomponiste’. “Daarbij richt ik interieurs in voor zowel particulieren als bedrijven. Doel is een collage van verschillende stukken te maken. Die stukken op zich springen er misschien niet uit, maar de compositie ervan doet dat wel. Kunst maakt gelukkig. Ook bij bedrijven hoop ik dat ingang te doen vinden. De werkomgevingen zijn er immers meestal allemaal even strak en wit.”

Je vindt ‘De Tuin der Kunsten’ in De Linde 6B. De zaak is elke zaterdagnamiddag open. Je kan er ook op afspraak terecht. (BCH)