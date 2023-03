Interieurarchitect Filip Glorieux in de kijker: “Ik wil continu met vernieuwing bezig zijn”

Glorieux Interiors uit Waregem heeft een winkel met showroom geopend in de Belle Epoquewijk van Oostende. De uitbreiding in een authentiek deel van de kuststad maakt duidelijk dat de zaken prima lopen voor de interieurstudio waar Filip Glorieux, samen met zijn vrouw en zoon, de honneurs waarneemt. “Ik ben altijd op nieuwe ideeën aan het broeden.”

Wie is Filip Glorieux? Privé: Filip Glorieux (55) is getrouwd met An Desschans (54). Ze hebben samen twee kinderen: Serge (27) en Emma, studente architectuur (20). Loopbaan: Filip Glorieux is interieurarchitect van opleiding. Hij werkte eerst halftijds in het meubelbedrijf van zijn ouders en halftijds als interieurarchitect vooraleer hij de sprong volledig waagde als interieurarchitect. Glorieux Interiors: Filip Glorieux had eerst zijn kantoor dicht bij de Stormestraat vooraleer hij in 2000 het fraaie pand kocht aan de Noorderlaan in Waregem.

Glorieux Interiors staat voor een team van experten met jarenlange ervaring in totaalinrichting van woningen, winkels, kantoren en horecazaken. Het is het geesteskind van Filip Glorieux (55), maar zijn vrouw An Desschans (54) maakt ook al sinds kort na de oprichting deel uit van het management. Recentelijk kwam ook zoon Serge erbij in het familiebedrijf. Toch blijft in de eerste plaats Filip het gezicht van deze zaak. We spreken met deze creatieve vernieuwer naar aanleiding van de twintigste Nacht van de Waregemse Ondernemer op zaterdag 18 maart.

Is dat netwerkevent belangrijk voor jou, iemand die toch al tientallen jaren meedraait als ondernemer in de stad.

“Ja toch wel en ik kan het iedereen aanraden die een zelfstandige activiteit uitoefent. Het is de ideale gelegenheid om kennis te maken met andere bedrijfsleiders en vooral ook met de producten die ze ontwikkelen. Er komen een 250-tal zelfstandigen en ondernemers af op dit initiatief en daar kan ik als bestuurslid van Unizo Waregem, de organisator, alleen maar tevreden mee zijn.”

Je gaat er een positief verhaal kunnen brengen, want de uitbreiding in Oostende maakt duidelijk dat het Glorieux Interiors voor de wind gaat.

“Ja en die uitbreiding met Glinterio, zoals onze tweede vestiging noemt, laat ook toe om onze zoon Serge de kans te geven om een leidende functie op zich te nemen, in overleg met mij. Na zijn studies interieurarchitect heeft hij hier in Waregem de stiel kunnen leren en het is nu tijd om zijn vleugels uit te slaan. De klemtoon zal er liggen op de verkoop van meubels, verlichting, tapijten, maatwerk en verfijnde interieurafwerkingen, maar wel alleen van topmerken.”

Een aantal van jullie realisaties zijn op de site te bewonderen: mooi maar duur, denk ik dan.

“Zijn we duur? Ik zou het eerder exclusief noemen. Er hangt inderdaad een prijskaartje vast aan wat we doen, maar we werken dan ook duurzaam en met kwaliteitsvolle producten. De mensen die bij ons langskomen zijn in hoofdzaak ondernemers en zelfstandigen, mensen met een bedrijf of een horecazaak. Maar ook steeds meer jongere klanten vinden de weg naar onze zaak voor een renovatie of de inrichting van (een deel) van hun woning.”

Op welke project ben je het meest trots?

“Moeilijke keuze, vind ik. Ik sta achter iedere realisatie, groot of klein. Er staan er een aantal op onze site. Dus wie interesse heeft, moet maar eens een kijkje nemen. Dat ik een opdracht heb mogen uitvoeren in samenwerking met Yves Mattagne, chef-kok van het bekende sterrenrestaurant La Villa Lorraine in Etterbeek, vervult me wel met trots.”

Jullie kantoor bevindt zich in een statig herenhuis, ooit eigendom van de broers Devos van de voormalige textielgroep Sofinal. Koester je dat?

“Jazeker, dat dit pand uit de jaren twintig ooit in bezit was van twee grote Waregemse ondernemers vind ik zeer inspirerend. De woning is toch een stukje erfgoed en dat staat er, na renovatie, nog altijd zoals het is gebouwd. Daarachter hebben we een inspiratieshowroom en is er nog een groot magazijn. Op de bovenverdieping hebben we een vroegere opslagplaats voor granen omgebouwd tot een loft waar onze kinderen nu wonen. Bezoekers kunnen er op afspraak een kijkje nemen. We willen daar dan ook een showroom van maken waarin geleefd wordt, een levende of levendige showroom dus.”

Vernieuwing zit jou in de genen?

(Glimlacht) “Ik ben continu op ideeën aan het broeden. Mijn vrouw verzucht dan wel eens omdat ze weet dat ik die ook altijd in de praktijk wil omzetten. Soms moet ze me wel eens wat afremmen, maar veelal helpt ze vooral goed mee om van mijn ingeving een goed project te maken.”

Kom je uit een familie van ondernemers?

“Ja, mijn ouders hadden een meubelbedrijf in Tiegem. Er is dus wel ergens een link met het feit dat ik interieurarchitectuur ben gaan studeren. Mijn grootste impuls om te doen wat ik nu al jaren doe, was de kennismaking met Gent in mijn studententijd. De vele prachtige gebouwen die ik daar te zien kreeg, inspireerden me en maakten me duidelijk dat ik zelf schoonheid wou gaan creëren in mijn leven.”

Gent noem je inspirerend. Is dat ook zo met Waregem?

“Waregem is een ongelofelijk dynamische stad, maar eigenlijk kan alles me inspireren. Er borrelen zelfs ideeën op als ik iets ga eten of drinken met vrienden. Eén plek in de stad koester ik in het bijzonder en dat is het natuurgebied van de oude spoorwegberm De Slekkeput achter het ziekenhuis. Ik kom er tot rust als ik er met mijn hond ga wandelen.”