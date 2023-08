Interessante archeologische vondst in Poperinge, maar waarvoor het diende, is niet geweten

Op een site aan de Ieperstraat in Poperinge werd een mooie archeologisch vondst gedaan. Het gaat om een houten structuur uit de middeleeuwen, waarin tal van voorwerpen werden aangetroffen.

In Poperinge werd tijdens archeologische werken een houten structuur uit de middeleeuwen aangetroffen, met daarin onder meer aardewerk met gaatjes in. De vondst werd een tijdje geleden gedaan, maar het nieuws raakte pas bekend nadat Archeologiemonument het op zijn Facebook plaatste. Archeologiemonument is de afdeling archeologie van het bedrijf Monument Vandekerckhove uit Ingelmunster.

“De resten op de site zijn getuigen van de eerste versteningsfase, in ijzerzandsteen, van Poperinge, waarbij sporen vanaf de volle en late middeleeuwen aangetroffen werden”, zegt veldwerfleider Jelle Defrancq van Archeologiemonument. “De vondst heeft duidelijk een ambachtelijk karakter, omdat er tal van waterputten en tonnen gevonden werden die wijzen op artisanale activiteiten zoals leerlooierijen en ververijen.”

“De vondst is zeer interessant, maar we weten alleen nog niet waarvoor het diende”, zegt archeoloog Jan Decorte van CO7.

“De opbouw met grote hoeveelheden hout wijst op het belang van de structuur. Bovendien is de vraag waarom waardevolle voorwerpen hierin zijn achtergelaten”, aldus Defrancq.

Tussen het hout troffen de onderzoekers onder meer aardewerk met gaatjes aan. “We vermoeden dat dergelijke potjes dienstdeden als een soort wierookpot, of een variant hierop waarbij rook kon ontsnappen via de gaten in het aardewerk. We gaan hier verder onderzoek op doen in ons depot tijdens de verwerking”, klinkt het.