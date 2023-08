Interessante archeologische opgravingen in Mariastraat

Op de hoek van de Mariastraat en de Kerkstraat gebeuren momenteel archeologische opgravingen. Daar komen nieuwe wooneenheden. Omdat het gebouw onderkelderd wordt, is voorafgaand onderzoek noodzakelijk.

Sinds 26 juni zijn de archeologen van Ruben Willaert nv met tussenpozen bezig met archeologisch onderzoek op de hoek van de Mariastraat en de Kerkstraat. Deze opgravingen in het hart van Oudenburg zijn bijzonder interessant omdat de locatie gelegen is in het centrale deel van het Romeinse fort.

“Tijdens de eerste dagen van het onderzoek werden resten van muren en kelders uit de 19de en 20ste eeuw opgegraven”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey. “Daaronder liggen twee donkere ophogingspakketten, door de archeologen bestempeld als ‘zwarte laag’. Onderaan de eerste ophogingslaag werd een 14de-15de eeuws loopvlak met kuilen aangetroffen. Een duidelijk niveau uit de vroege en volle middeleeuwen werd niet aangetroffen. Er werden wel enkele mooie Karolingische mantelspelden gevonden die aan deze periode kunnen worden gekoppeld.”

Grote objecten

Momenteel hebben de archeologen op een diepte van 2,5 m onder het maaiveld de bovenzijde van het Romeinse pakket bereikt. Op dit niveau werd een aantal interessante grote objecten in steen aangetroffen zoals twee volledige maalstenen en een grote rechthoekige blok zandsteen, afkomstig van een grote monumentale Romeinse constructie.

In dit eerste niveau dat grosso modo dateert van het einde van de 3de eeuw tot het begin van de 5de eeuw werd het uitbraakspoor van een rechthoekig gebouw in steen aangetroffen. Binnenin werden restanten van een haard opgebouwd uit dakpannen gevonden.

“Bijzondere vondsten zijn munten, teugelgeleiders in brons, een bronzen haarnaald en een priem in been. We zijn bijzonder opgetogen met deze vondsten en kijken er enorm naar uit wat de opgravingen nog bloot zullen leggen”, stelt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere.

De vondsten uit de Romeinse periode, zoals de munten, haarnaald en priem, krijgen een plek in het RAM dat begin juni 2024 na een grondige opfrisbeurt opnieuw zijn deuren opent. (LIN)