Insuline-dode waarover Crevits sprak, is volgens parket natuurlijk overlijden

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) liet dinsdag in het Vlaams Parlement verstaan dat er bij haar diensten een nieuw geval bekend was van een bewoner van een woonzorgcentrum die is overleden na een inspuiting met insuline. Maar intussen heeft het parket van Limburg laten weten dat er in dat dossier geen sprake zou zijn van kwaad opzet en dat het dus gaat om een natuurlijke dood. Die informatie had minister Crevits niet op het moment van haar uitspraak in het parlement.

Naast de eerder gemelde incidenten met verdachte overlijdens en moordpogingen in woonzorgcentra in Oostrozebeke en Hasselt is er bij de diensten van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits nog een geval bekend waarbij een bewoner van een woonzorgcentrum is overleden na de inspuiting met insuline.

“Er is een derde situatie bekend waarbij er een bewoner werd opgenomen in het ziekenhuis na een inspuiting met insuline, hoewel de bewoner geen diabetespatiënt was. Die persoon is later overleden”, zo zei de minister eerder op de dag in het parlement.

Nadien kwam het bericht van het parket van Limburg. Dat bevestigde dat er een gerechtelijk onderzoek is gevoerd naar een mogelijk verdacht overlijden in een woonzorgcentrum in Halen. Het onderzoek was opgestart naar aanleiding van het overlijden van een vrouw. Er waren aanwijzingen dat er insuline zou gebruikt zijn geweest maar onderzoek wees uit dat er geen sprake van insuline is.

“Het gerechtelijk onderzoek zit in een eindfase. Er is momenteel geen verdere informatie dat er kwaad opzet mee gemoeid zou zijn”, aldus Bruno Coppin, persmagistraat van het parket van Limburg.

Het kabinet-Crevits laat weten dat het die informatie van het Limburgse parket nog niet had of heeft gekregen en dat de minister in het parlement dan ook heeft geantwoord op basis van de beschikbare informatie. (Belga)