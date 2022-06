Installatie tweede droogoven op site Callens african woods doet gemoederen hoog oplopen:“Intense stank, extra vrachtverkeer en lawaai”

Genieten van een heerlijke barbecue en bijpassend aperitief op het terras, met de tinteling van de zomerzon op je huid? Voor de inwoners van de Rekkemse Waterstraat zou het wel eens een zomer binnenshuis kunnen worden. De installatie van een tweede droogoven op de site Callens zorgt er voor zowel wrevel als overlast en resulteerde in een juridisch getouwtrek waarvan het einde nog niet in zicht lijkt te zijn.

Een resem zwarte vlaggen en verschillende Facebook-posts deden al vermoeden dat de zenuwen gespannen staan rond de Waterstraat. De vlaggen verdwenen even snel als ze werden opgehangen maar het gemor op sociale media bleef. De installatie van een nieuwe droogoven, te midden de site van Callens African Woods, staat centraal in het dispuut tussen de buurtbewoners en de onderneming. De frustratie dateert niet van vandaag maar de komst van een tweede droogkolos wakkerde de woede van de buurt opnieuw aan.

Intense stank

Geurhinder, lawaai en een overdosis aan zwaar vrachtverkeer? De lijst met klachten lijkt eindeloos lang, een lijst waar het bedrijf zelf niet meteen wakker van schijnt te liggen.

“Na de komst van de eerste droogoven waren de gevolgen meteen merkbaar”, hekelt Waldrik Jonckheere de situatie. Als directe buur van het bedrijf wordt hij dagelijks geconfronteerd met een situatie die leven in het anders zo rustige Rekkem erg moeilijk maakt.

“Een intense stank drong onze huizen binnen, een complete ramp bij mooi weer. Je kon geen raam open zetten of je volledige woning rook allesbehalve aangenaam. In het jaar dat de oven er stond probeerden we dan ook contact op te nemen met het bedrijf maar dat was spreken tegen een muur. Ze schermden met het feit dat de filters nog geïnstalleerd moesten worden maar die geur mag dan wel geminderd zijn, volledig weg was ze nooit. Als kers op de taart was de installatie van de oven niet eens vergund. Ze kregen er wel een aanmaning voor, tot een halt kwam het niet waardoor men lustig verder deed.”

Nieuw vergunningsaanvraag

De afgelopen weken verscheen er plots, in alle luwte, een geel document aan de poort van het houtverwerkend bedrijf. Een nieuwe vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een oven werd ingediend, een tweede exemplaar dat de onderneming klaar moet maken voor de toekomst. “Natuurlijk dat ze dat in alle discretie hebben gedaan”, zucht Waldrik.

“Ze wisten goed genoeg dat de buurt hier niet meteen mee opgezet zou zijn. Trouwens, die vergunningsaanvraag is voor hen schijnbaar niet meer dan een vodje papier. Ze hebben niet de tijd genomen de beslissing af te wachten en begonnen reeds met de installatie van hun tweede oven. Het resultaat was er dan ook naar. Bij het eerste mooie weer was er van genieten van frisse lucht geen sprake, de geurhinder domineerde. Tegen de tijd dat we bezwaar aantekenden, iets wat ons 100 euro heeft gekost, draaide de nieuwe oven al op volle capaciteit. Tot zover de procedures.”

Naast de geurhinder spelen ook nog enkele andere factoren een rol in de frustratie, die de volledige buurt domineert. “We kunnen dan wel spreken over de stank, er is ook het geluid en het verkeer”, verklaart de buur. “Menen zet alles op alles met zones 30 overal om het zwaar verkeer uit de woonzones te weren, terwijl we hier eigenlijk net nog meer vrachtvervoer gaan krijgen. Meer ovens wil zeggen meer hout en dan kun je niet anders dan gaan veronderstellen dat er ook meer vrachtwagens de revue zullen passeren. Begrijp ons niet verkeerd: wij zijn helemaal niet tegen industrie en werkgelegenheid. Alleen moet je jezelf de vraag durven stellen of het bedrijf deze plaats niet is ontgroeid.”

Vijftien procent dient voor productie

Het bedrijf zelf stuurde enkele werknemers op pad om de zwarte vlaggen keer op keer te verwijderen en nuanceerde in een vorige reactie reeds de feiten.

“Amper 15 procent van onze terreinen worden gebruikt voor de productie, de rest is puur opslag. Dat brengt niet meteen hinder met zich mee. Bij de installatie van de eerste droogoven is er inderdaad sprake geweest van geurhinder. Een gebrek aan onderdelen lag toen aan de basis, een euvel dat we zo snel mogelijk uit de wereld hebben geholpen. Er is toen ook overleg geweest met het stadsbestuur en de bewoners. De ovens zullen nog enkele aanpassingen krijgen zodat er van geurhinder geen sprake meer zal zijn. Over de vrees dat de nieuwe oven meer vrachtverkeer naar hier zal loodsen, kunnen we duidelijk zijn. Die oven zorgt er net voor dat we minder vervoeren moeten regelen. Waar we vroeger een deel van ons hout extern moesten laten drogen, kunnen we dat nu binnenshuis gaan regelen.”

Het bedrijf liet weten wel nog steeds open te staan voor de grieven van de buurtbewoners. Het stadsbestuur wenste niet te reageren zolang de aanvraag loopt.