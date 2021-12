Installatie nabij de Dampoort in Brugge zorgt voor nodeloze hulpoproepen

De voorbije dagen kregen de Brugse politie en de hulpdiensten meerdere oproepen van mensen die ten onrechte dachten dat er een drenkeling in nood was in de Brugse ringvaart, vlakbij de Dampoort. De vzw Taranta had vlakbij haar aangemeerd binnenschip een rubberbootje met een pop te water gelaten om de precaire situatie van de vele vluchtelingen op de Noordzee aan te kaarten.

Wegens dit misverstand vroeg de Brugse politie de vzw Taranta om wat meer duiding te plaatsen bij haar installatie. “Het doel was het bewustzijn voor de problematiek van vluchtelingen op zee en de schending van mensenrechten te verhogen. Dat mensen bij het zien van de opstelling actie ondernamen en uit bezorgdheid de hulpdiensten belden geeft een sprankeltje hoop. Is er hoop voor de vluchtelingen en voor de samenleving?”, zegt Kathleen Nuelant van de vzw Taranta.

Zwemmer

De installatie met de noodlijdende zwemmer is volgens de vzw Taranta een verwijzing naar Nicknam Masoud, een jongeman die op 15 oktober 2019 in Brugge begraven werd nadat hij dood teruggevonden werd in de Noordzee. “Hij had een zelfgemaakt zwemvest om met plastic flessen en bekocht de oversteek naar Engeland met zijn leven. Het beeld werd ons ter beschikking gesteld door Piet Wittevrongel, vredesactivist”, vervolgt Kathleen Nuelant.

“Het rubberbootje verwijst naar de gammele bootjes waarmee vluchtelingen trachten de oversteek naar Engeland te maken, via één van de drukste en moeilijkst te bevaren maritieme route ter wereld. De reddingsvest is een open vraag: wie redt de mensen op zee? Wordt de Noordzee een massagraf?”, vraagt de vzw Taranta zich af.

Pushbacks

Illegale pushbacks zijn volgens Kathleen Nuelant deel geworden van het Europese migratiebeleid: “Frontex treedt hard op tegen de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, wat gaat er in de Noordzee gebeuren? Gaat men de mensen richting UK duwen? Is dit de reden waarom de Franse politie niet ingrijpt terwijl onder haar neus mensen in rubberbootjes de zee opgaan? Hoeveel geweld nog tegen vluchtelingen? Welke gegevens verzamelt het vliegtuig dat dagelijks verkenningsvluchten over de Noordzee uitvoert en wat gebeurt ermee?”

“Volgens internationale wetgeving is de kustwacht verplicht boten in nood te helpen! Zien we – net als in de Middellandse Zee – aan de Noordzee straks terugkaatsspelletjes tussen de kustwachten van België, Frankrijk en de UK? In de Middellandse Zee dwingen hulpverleners van ngo’s soms – als getuige van mensen in nood op zee – de kustwacht ertoe zich aan de wetgeving te houden. Zouden ze dit ook doen als er geen getuigen zouden zijn? Ondertussen worden de boten van ngo’s in beslag genomen en vrijwilligers worden gecriminaliseerd.”

Mensonwaardig

“Wat gebeurt straks op de Noordzee? Vroeger kreeg je een oorkonde als je iemand uit het water redde, nu worden vrijwilligers gecriminaliseerd. Mensenrechten worden massaal geschonden. Dit is mensonwaardig en beschamend. Wij zijn alvast solidair met mensen op de vlucht en met mensen die zorg dragen voor anderen. In welke samenleving willen we leven?”, besluit Kathleen Nuelant.