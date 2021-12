Inspraakorganen zijn grote troef voor woonzorgcentra

De woonzorgcentra hebben het extra zwaar gehad tijdens de coronapandemie. Nog steeds moeten ze heel alert zijn op besmettingen. Daarom gelden er voor hen extra maatregelen die ook aangekaart worden op de inspraakorganen die zo’n minimaatschappij rijk is. We gingen eens luisteren bij Huize Zonnelied hoe het daar in zijn werk gaat.

Om het fijne te weten tussen de familieraad, open familieraad en bewonersraad komen we terecht bij de directeur ‘bewonerszorg en logistiek’ Nathalie Caron. “De familieraad komt twee keer per jaar samen en bestaat uit familieleden van bewoners met dementie”, legt ze uit. “De familieraad werd al opgericht in 2001 zodat familieleden van bewoners met dementie een spreekbuis hebben. Daarnaast is het ook een uitstekende manier om informatie te verstrekken en vormt het ontmoeten van medefamilieleden een mooie meerwaarde. Daarnaast bestaat er ook een open familieraad. Die wordt jaarlijks georganiseerd en richt zich tot familieleden van alle bewoners. Ook daar worden er wederzijdse ervaringen uitgewisseld. In de laatste bijeenkomst stond het thema vernieuwde visie op wonen en leven in het woonzorgcentrum centraal. Na een toelichting werd in kleine gespreksgroepen het thema uitgediept. Naast deze twee familieraden wordt er op elke afdeling vier keer per jaar een bewonersraad georganiseerd. Daarin worden bewoners beluisterd en bevraagd omtrent het wonen en leven in het woonzorgcentrum. Zo krijgen zij inspraak en participatie en werden ze bijvoorbeeld recent bevraagd omtrent de heraanleg van de binnentuinen. Het verslag van al deze bijeenkomsten wordt via onze huiskrant, de Zonnewijzer, aan alle bewoners en familieleden bekend gemaakt.”

Natuurlijk moeten er deelnemers zijn voor al deze inspraakorganen. “Voor de open familieraad worden alle familieleden uitgenodigd en kunnen zij zich vrij inschrijven. Voor de familieraad worden familieleden van bewoners met dementie uitgenodigd en kunnen zij zich eveneens inschrijven. De voorbereiding en het voorzitten van de open familieraad gebeurt door directie en medewerkers. Voor de familieraad kunnen we beroep doen op de kerngroep die bestaat uit vier familieleden die onze verschillende afdelingen vertegenwoordigen. Zij helpen mee het thema van de familieraad bepalen op basis van signalen die ze opvangen. Zij staan ook in voor de verwelkoming van de andere familieleden op deze bijeenkomst.” Een van de belangrijkste activiteiten is de seniorenweek, die liep van 15 tot 19 november. “Het hoogtepunt van deze week is ongetwijfeld het optreden van Marino Punk op donderdag 18 november op elke afdeling. Op woensdag staat er een bijzondere activiteit gepland voor de bewoners met dementie waarbij clownerie centraal staat. Verder stond in november nog een in-huis schoenenverkoop gepland zodat bewoners en hun familieleden hier samen kunnen shoppen zonder naar buiten te moeten. Verder kijken we nu, na het gemis vorig jaar, al uit naar de traditionele kerst- en eindejaaractiviteiten, met oog voor de nodige preventiemaatregelen.”

Maatregelen wegen

Ondertussen zitten we al aan de vierde coronagolf. Hoe verwerken jullie dit allemaal? “Gelukkig werden onze bewoners al op 6 oktober voor de derde keer gevaccineerd. Onze medewerkers volgen daarna. We willen maximaal kunnen blijven inzetten op een zo normaal mogelijk wonen en leven voor onze bewoners. We zijn dan ook extra alert bij risicocontacten en leggen de testdrempel voor zowel bewoners als medewerkers zo laag mogelijk en er wordt streng toegezien op het naleven van de preventiemaatregelen. We beseffen dat de maatregelen lang blijven aanhouden en dat weegt op heel veel mensen. We zijn dankbaar dat we kunnen blijven rekenen op het begrip en medewerking van iedereen.”

Door het aantal overlijdens in de woonzorgcentra vermoeden wij dat een deel van de wachtlijsten weggewerkt is. “Het aantal ouderen op de wachtlijst is inderdaad niet meer in verhouding met de periode voor corona. Er is wel nog een wachtlijst, maar de ervaring leert dat mensen sneller een passende oplossing krijgen.” (DS)