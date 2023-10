Inspirant organiseert fuif Inspiration in jeugdcentrum

Op zaterdag 21 oktober organiseert Inspirant Aartrijke het dansfeest Inspiration. “De opbrengst van onze fuif die plaatsvindt in het jeugdcentrum van De Groene Meersen in Zedelgem, gaat integraal naar buitenbeleving om onze kinderen een extra boost te geven.”

Inspirant Aartrijke verenigt sinds kort het multifunctionele centrum Rozenweelde en de bijzondere school Zonnehart in Aartrijke. Ze werken voortaan onder een gezamenlijke noemer op de site in Aartrijke waar ze momenteel bezig zijn met grote verbouwingswerken.

Het is ook voor het eerst dat de school en het centrum als campus naar buiten komen. Dat doen ze door samen een dansfeest slash fuif te organiseren op zaterdag 21 oktober in het jeugdcentrum in De Groene Meersen in Zedelgem. “Onze fuif hebben we heel toepasselijk Inspiration gedoopt. De opbrengst van ons dansfeest gaat integraal naar het opfrissen van onze gezamenlijke site, om de buitenbeleving van onze kinderen een extra boost te geven”, klinkt het bij het organiserende comité.

De deuren van de fuifzaal gaan open om 21.30 uur. “Er zal ook een chillroom zijn waar je rustig kan genieten van enkele West-Vlaamse streekbiertjes. Voor de gelegenheid zullen we ook uitpakken met een lekkere cocktail. Elke Winne, de voormalige directrice van Zonnehart, komt met haar coverband Dark & Stormy optreden. Iets waar we geweldig naar uitkijken. De plaatjes worden gedraaid door DJ Gryp.”

Toegangskaarten kosten 8 euro in voorverkoop en zijn te verkrijgen bij alle leefgroepen, personeelsleden en leerkrachten van Inspirant Aartrijke. Aan de deur betaal je 10 euro. Wie er niet bij kan zijn, maar toch wil steunen, kan een steunkaart kopen voor 5 euro. (Bieke Cobbaert)

www.inspirant.be