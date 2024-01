Inspectie aan Leopold I-monument: herstellingswerken zijn nodig

Vandaag inspecteerde de Dienst Monumentenwacht van de provincie West-Vlaanderen het Leopold I-monument op de Esplanade in De Panne.

Het monument herdenkt het feit dat de eerste Belgische Koning Leopold vanuit Duinkerke, en begeleid door de Franse cavalerie op 17 juli 1831, te paard over het strand naar De Panne kwam om er ontvangen te worden door een comité van notabelen.

Veiligheidsperimeter

De vormgeving van het monument symboliseert een portiek opgevat als een ingangspoort tot België. Het bouwwerk staat er sinds 1958 in weer en wind en is aan herstelling toe. De bedoeling van de inspectie van vandaag, 9 januari, is om zicht te krijgen op de toestand van het monument, zodat het beheer ervan hierop kan afgestemd worden. Rond het monument zal een veiligheidsperimeter ingesteld worden, zo meldt het gemeentebeuur van De Panne. (JT)