Inspecteur Tom (43) loopt en schiet zich naar Belgische titel politiebiathlon: “Het is een echte passie

De 43-jarige Tom Joye, inspecteur bij de politiezone RIHO is de nieuwe Belgisch kampioen politiebiathlon waarbij lopen en schieten gecombineerd worden. De Roeselarenaar probeert ondertussen zijn andere sportieve uitdagingen af te vinken. Zo nam hij onlangs deel aan een loodzware ultrarun in Japan. “Maar ik hoop ooit deel te nemen aan de legendarische ultrarun op de Mont Blanc.”

Tom Joye is al jarenlang een fervent fietser. Zo reed hij vroeger nog competitie en spitste hij zich de voorbije jaren vooral toe op wielertoeristenritten. Zo reed hij het parcours van de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. “Vorig jaar reed ik Bordeaux – Parijs, goed voor zo’n 650 kilometer. De start was vlakbij een glascontainer. Na een halve meter stond ik plat, maar gelukkig is het me toch mooi gelukt. Samen met enkele collega’ trekt Tom binnenkort naar Noorwegen om er zo’n 500 kilometer fietsen. “En ondanks dat ik al jarenlang fiets is mijn grote sportpassie nu vooral het lopen.”

Via Mont Fuji en Nice hopelijk naar de Mont Blanc

De inspecteur toonde inmiddels al erg lange afstanden te kunnen lopen. Zo nam hij na een nachtshift deel aan de marathon in Brugge die hij zonder slapen in een sterke tijd van 3u10min aflegde. “Mijn grote droom is om eens deel te nemen aan UTMB Mont-Blanc, een loodzware ultrarun in de Alpen. Vele lopers tonen er interesse in, maar er mogen slechts 2.500 deelnemers starten. Ik hoop ooit eens een startbewijs te bemachtigen.” Om meer kans te hebben op een borstnummer probeert Tom op andere zware wedstrijden punten te sprokkelen. Zo neemt hij in september deel aan een ultrarun in Nice. “In april deed ik al ervaring op in Japan. Toen nam ik deel aan de Ultratrail Mont Fuji.” Tom legde de 100 mijl lange wedstrijd af in iets meer dan 39 uur.

Verbluffende tijd

Enkele weken geleden bewees Tom ook dat hij niet alleen lang, maar ook snel kan lopen. Samen met collega’s Stijn Gadeyne en Kevin Deberdt nam hij deel aan het BK politiebiathlon waar zo’n 130 politieagenten het beste van zichzelf gaven. Op de militaire basis in Lombardsijde moesten de deelnemers drie keer twee kilometer lopen met daartussen twee keer twaalf patronen vuren. Tom zette een verbluffende tijd van 22 min en 24 seconden neer en dat op een parcours met enkele duinen. “Met het schieten heb ik, mede doordat er geen problemen waren door de wind, misschien wel geluk gehad”, blijft Tom bescheiden.

Marathon des Sables

De politieman hoopt nog enkele jaren leuke sportuitdagingen aan te gaan. Naast de Ultratrail in de omgeving van de Mont Blanc staat ook de iconische woestijnrace Marathon des Sables op zijn lijstje. “Een blessure kan natuurlijk altijd roet in het eten gooien. Daarnaast moet ik natuurlijk ook rekening houden met mijn vrouw en dochtertje.” Binnen de politiezone RIHO is men alvast erg trots op hun collega. Minder dan een jaar nadat Tom een medaille omdat hij in het verleden iemand redde van de verdrinkingsdood, zet hij nu ook met zijn sportieve prestaties de werking van de politie in Roeselare, Izegem en Hooglede in de kijker.